Luis Mendoza: "Venir a FAS fue la mejor decisión"

El mexicano Luis Mendoza, a quien cariñosamente le llaman "Quick" a lo largo de su carrera como profesional, llegó a FAS casi de último momento pero ha logrado consolidarse y ser uno de los conductores del equipo santaneco que pelea con Águila el boleto a la gran final. EL GRÁFICO charló con el ex de América y Cruz Azul sobre su momento en el equipo, su llegada al plantel, y los próximos retos en el fútbol salvadoreño.



¿Cómo ha sido el crecimiento de este equipo en las últimas semanas?



Hemos crecido desde que empezó el torneo pero ahora más en cuestión de detalles y en lo anímico. No estábamos jugando más pero no terminamos las jugadas en gol y empatabamos los partidos. A pesar que no jugábamos mal, detallamos lo que se entrenaba y básicamente el afinar detalles y poner buena cara ante los malos resultados fue la clave.

No te costó adaptarte tácticamente pero si llevó tiempo ponerte a tono físico...

Claro. Yo estaba descansando en Monterrey y venir acá y jugar partidos en una semana me costó al principio; traía las ganas y el deseo pero no tenía el ritmo de partidos como mis otros compañeros que es necesario.

¿Cómo fueron los partidos contra Dragón? ¿ Cómo viste al Quiteño?

El ambiente de la gente es otra cosa. Se te vuelve a enchinar la piel y sientes la adrenalina y la entrega del público. El equipo da su extra por tener el estadio lleno y apoyan con garra.

¿Cómo te ha tratado Santa Ana?

Me han tratado bien. Cuando me encuentro a gente en la calle me trata bien y estoy contento porque en las redes sociales me apoyaron y desde que vine a la ciudad sentí el apoyo hacia mi persona y lo noto en la cancha.

Entrevista Luis Mendoza, jugador de FAS

Está también tu apodo de "Quick" al que tus compañeros lo cambiaron a "Nesquick"...

Ese apodo también me lo han dicho y acá me lo dicen. Me he sentido agusto acá porque han tenido compañeros mexicanos y saben que nos adaptamos a todo y tratamos de ser buenas personas a pesar que piensen que no porque venimos de otro fútbol. Acá hay grandes seres humanos y profesionales.

Llevás poco tiempo en FAS y estás conociendo la historia del equipo pero sabés que esta serie es un Clásico Nacional...

Yo he ido aprendiendo sobre la marcha los partidos que son importantes y no se deben perder. Estos son esos partidos y es ante un equipo que a pesar que está haciendo bien las cosas tienen historia y eso es un motivo más para enfrentar los juegos.

¿Antes de esta serie viste jugar al Águila?

Hemos visto videos porque no vi el grupo. Comenzamos a analizar su juego, su estilo y apenas en estos días comencé a conocer más de su fútbol por lo que te dicen acá los compañeros...

¿Qué se analiza del Águila?

Sabemos que tienen gente creativa en el mediocampo. Jugadores con buen pie pero por lo mismo no será un partido de golpes sino más de fútbol y elaboración.

¿Cuál es la clave en esta serie?

La clave es la paciencia. Hay que saber que así como pasó con Dragón en cualquier momento podemos meter gol. Tenemos que estar concentrados en la parte de atrás y en el mediocampo, sobre todo en la media donde ellos son muy buenos.

¿Cómo vivís el ambiente en el Quiteño en este tipo de partidos?

Agradecemos a la gente por la entrada del fin pasado. Si ellos están así con nosotros, nosotros nos vamos a entregar para darles nuestra mejor versión, yo creo que un público así ayuda mucho.

¿Te imaginabas todo lo que estás viviendo en FAS?

No me imaginaba todo lo que estoy viviendo en FAS. Estaba descansando en mi casa y por algún momento pensé que no jugaría o que tal vez saldría algo porque ya no estaba en mis planes seguir jugando a corto plazo. Nunca imaginé pasar todo esto. En FAS he vuelto a sentirme vivo y a sentir todo lo que es el fútbol.

¿Cómo se da tu llegada al FAS?

Me escribió un representante de acá y le dije que lo iba a pensar. Me volvieron a marcar mencionandome el proyecto y todo lo que podía aportar y comencé a convencerme; hablé con varios compañeros para convencerme. Hablé con varios jugadores mexicanos.

¿Fue la mejor decisión?

Venir a FAS hasta ahora fue la mejor decisión. Pude estar descansando en mi casa pero ahora estoy disfrutando los juegos a pesar de que hay partidos que el equipo muestra cansancio por lo físico. Todos hemos disfrutado y en esta etapa el cuerpo ya se adaptó y por eso se ve otro fútbol.

Ha sido un torneo inusual...

Allá en México me tocó liguilla con tres semanas jugando tres juegos por semana pero ya tener dos meses así es algo inusual. Ya el cuerpo se adaptó y uno también en el tema de la alimentación y el descanso.

¿FAS es uno de los favoritos?

Yo creo que favorito no. No veo un favorito porque con Águila no nos hemos enfrentado en esta fase y no sabemos cómo nos comportamos contra ellos pero sí sabemos que estamos con la obligación de dar nuestra mejor versión y ganar.