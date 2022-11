Luis Mendoza: "Sabemos que esto no termina" 

Luis Mendoza habló luego de la victoria del FAS ante el Águila en la ida de las semifinales del Apertura 2022 y fue claro en decir que la serie todavía no está cerrada a pesar de la ventaja de 1-0 a favor de los santanecos.

"Sabemos que eso no termina. Son dos partidos y esta fue la primera parte pero tenemos que estar allá tal como lo hicimos aquí. No se ha logrado nada, no podemos echar campanas al vuelo sino estar concentrados los 90 minutos o lo que agreden allá y seguir igual", comentó.

Sobre el mejor primer tiempo que hizo el equipo emplumado, el mexicano dijo que ellos querían mantener el cero en su portería y que todo fue cuestión de paciencia para que cayera el gol.

"Sabían a lo que venían, a no recibir gol. El primer tiempo fue bueno para ellos porque mantuvieron el cero pero es cuestión de tiempo y cuestión de paciencia para que cayera el gol", agregó.

Para la vuelta, Mendoza insistió que la concentración que mostraron hoy tiene que demostrarse en la vuelta del próximo en el estadio Barraza de San Miguel.

"Tenemos que estar concentrados cada minuto cada segundo porque estos partidos se juegan con concentración. Si tenemos una desconcentración en cualquier instante nos puede jugar en contra así que es cuestión concentración y entrega", concluyó.