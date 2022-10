Luis Mendoza: "Es frustante no poder ganar"

FAS no pasó del empate a un gol con Santa Tecla en casa y el resultado caló hondo en el sentimiento de los aficionados locales que no desperdiciaron la oportunidad de recriminar a sus jugadores y al cuerpo técnico por el 1-1 que firmaron ante un rival que los complicó más en el segundo tiempo.

Al final del mismo, el mexicano Luis "el Quick" Mendoza fue el único jugador que brindó declaraciones a la prensa deportiva para externar su frustración.

"Debemos seguir trabajando en esos pequeños detalles que no nos permiten anotar. Saber que la mayoría de los equipos llegan sin la intención de abrirse, no quieren venir a jugar al tú por tú contra nosotros, eso lo debemos de trabajar con más inteligencia y sabiduría al tratar de penetrar en los partidos", destacó el atacante azteca quien se mostraba incómodo por los insultos e improperios que recibían desde los graderíos del estadio santaneco.

Sobre el empate ante un rival que sumó su primer punto en la liga, Mendoza reconoció que "terminamos frustrados todos, intentamos de todos los lados para lograr ese segundo gol pero no se pudo. Por allí les dije a los árbitros al final del partido que ellos (Santa Tecla) habían perdido mucho tiempo, ellos lo reconocieron y nos dijeron que lo iban a reponer al final, algo que no sucedió porque solo agregó tres minutos", afirmó.

Sobre las razones por el cual el FAS nuestra otro rostro en los segundos tiempos, el atacante de origen mexicano admitió que "pareciera que dejamos de hacer las cosas, pero la realidad es que son pequeños detalles que terminan en gol y nos cuesta de nuevo intentar de abrir a los rivales, que se echan hacia atrás y poderlos abrir de nuevo no es fácil."

Sobre el arbitraje del nejapense José William García y que provocó el reclamo de la hinchada santaneca en algunas acciones puntuales como el gol anulado a Guillermo Stradella por un fuera de lugar dudoso, Mendoza afirmó que (los malos arbitrajes contra FAS) "no es de ahora, es de todas las jornadas. Llegan los árbitros y nos dicen algo que yo (en lo personal) no lo entiendo, nos dicen que acá (en El Salvador) se juega diferente, que acá es otra cosa, y les he dicho que para mí el fútbol es el mismo en todos lados, que el hacer tiempo aquí y en China es lo mismo", afirmó Mendoza sin hallar explicación.

"No sé a qué se refieren (los árbitros) en querer hacer que el rival haga tiempo, si esto es un espectáculo para la gente y para nosotros, ellos deben de influir en eso, en proteger a los jugadores que quieren jugar, en permitir que el partido fluya y no algo que termine así, en peleas perdiendo tiempo y eso en verdad al final no se vale", aseveró.