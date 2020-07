Luis Hinestroza: "Hay mucha diferencia en Egipto con respeto al fútbol salvadoreño"

El volante colombiano, Luis Hinestroza habló desde Egipto con El Gráfico para reafirmar su paso exitoso en la Premier League de Egipto, una de las ligas más importantes del continente africano, donde juega para el Mokawloon al- Arab desde el 2018.

El cafetero recordó con nostalgia a El Salvador, donde dice extrañar el cariño de la gente y sobre todo la comida. También contó cómo el fútbol cuscatleteco le sirvió de vitrina para dar el salto a una liga mucho más profesional y competitiva, donde asegura estar "muy bien".

Hinestroza opinó sobre el momento que vive el fútbol salvadoreño en el marco de la pandemia del COVID-19 y sobre la espinita que le quedó con Alianza antes de partir a las tierras de las pirámides y faraones.

¿Qué ha sido de ti durante estos dos años fuera del fútbol salvadoreño?

Fíjate que la verdad, cuando salí de Alianza y me salió la oportunidad aquí en Egipto, dudé al principio, pero cuando vine y vi la realidad me gustó y hasta el momento ha sido excelente, no tengo porqué quejarme.

Gracias a Dios me ha ido muy bien, mejor de lo que yo esperaba, porque mi primer año me fue muy bien, fui uno de los mejores en la liga, fui el segundo o el tercero con mejor asistencia, puse como 10 asistencias y anoté cuatro o cinco goles. En lo personal me fue muy bien y en lo grupal mejor con el equipo, por ahí terminamos en cuarto lugar, buscando puestos internacionales porque clasifican solo cuatro a torneos internacionales, aquí el campeón es el primer lugar y ya tengo dos años por acá y he interesado a otros equipos, pero aquí me siento bien. No terminamos por esto de la pandemia, pero ya marqué.

¿Qué encontraste de diferente en Egipto con respecto al fútbol salvadoreño?

Te puedo decir que dos cositas que me hacen falta de El Salvador, primero la comida, el cariño de la gente, aquí hablan otro idioma y gracias a Dios, aquí es un fútbol muy diferente, es muy exigente, los estadios, como te tratan, prácticamente hay mucha diferencia con respecto al fútbol salvadoreño. Para qué voy a mentir, al fútbol salvadoreño le falta mucho por crecer y eso se va a ver a futuro primero Dios.

¿Y te acuerdas de cómo viniste a parar al fútbol salvadoreño?

Sí, cómo no acordarme, eso no se olvida (rie). Mi llegada a El Salvador primero fue a Santa Tecla, yo estaba en México con mi familia en noviembre del 2015 y yo tenía como seis meses sin jugar y un amigo que estaba en El Salvador que me llamó, me dijo que quería ir a hacerse una prueba al Águila y en varios equipos. Empecé a investigar cómo era el fútbol allá, cómo era el país, y fue complicado porque uno ve muchas cosas malas, por la delincuencia, muerte y todas esas cosas. Al principio estaba temeroso, pero uno tiene que arriesgarse en la vida, me dijo mi amigo que en El Salvador se hacían pruebas y que con $200 podía rentar un apartamento por un mes, conseguí el dinero como pude, lo reuní, mi familia me ayudó y llegué a El Salvador y empezó todo.

Cuando llegué, había mucho calor y era difícil transportarse de San Salvador a San Miguel y en ese tiempo estaba el "Pichi" en Santa Tecla y ellos iban a jugar una final contra Metapán, entonces mis amigos no sé cómo consiguieron una prueba con Tecla y antes de la final hicieron un interescuadra en la UCA y me dijeron que fuera allá, que iban hacer un partido y me iban a ver y ese día llegamos, me cambié, me metieron en el equipo suplente y en 5 o 10 minutos demostré lo que tenía y el Pichi me dijo que quería verme más, que estaba contento y que volviera después de la final. Cuando volví a El Salvador, firmé y de ahí para allá es historia (rie).

Entonces, ¿El Salvador fue el punto de partida de tu carrera?

Viéndolo de esa manera, sí, le tengo que agradecer a El Salvador, a las dos instituciones donde jugué, en Santa Tecla logré muchas cosas y esa ha sido una de las cosas que me ha marcado mucho y le agradezco mucho porque ahora estoy en una parte donde de verdad estoy muy bien.

¿Te sentiste cómodo en el fútbol salvadoreño?

Sí, en Santa Tecla marqué 12 goles y puse demasiadas asistencias, y la verdad, lo hablo con mi esposa y mi familia y en un futuro muy lejano espero regresar a El Salvador, no pienso en el retiro porque estoy joven, pero pienso en un futuro no muy cercano volver a El Salvador.

Y ¿qué significa ese salto que diste de Santa Tecla hacia Alianza, un equipo con mucha tradición en el país?

Fue algo muy bonito para mí, me marcó mucho, después de que salí de Santa Tecla, todos quieren jugar en un equipo grande, entonces yo dije que quería demostrar aquí con Santa Tecla y por qué no llegar a un equipo grande como Alianza, FAS, Águila, donde la hinchada, donde juegan en competiciones internacionales, todo jugador aspira a eso, incluso, le marqué varios goles a Alianza y me hice ver y cuando salí de Santa Tecla no esperaba seguir jugando en El Salvador, tenía varias propuestas en México y fui a Metapán por mi finiquito, le escribí a Jorge "Zarco" Rodríguez y él estaba en Alianza y me dijo que si yo tenía el finiquito en la mano, él iba a ver si me podía ver en Alianza y se me dio la llegada a uno de los más grandes de El Salvador y fue impresionante para mí y mi familia, porque no cualquiera llega a Alianza.

¿Y cómo describes tu paso en Alianza?

Creo que ha sido de las mejores experiencias, de los mejores momentos que he tenido en mi carrera y la verdad me marcó demasiado y le agradezco mucho a Alianza por todo lo que hicieron por mí y por todo lo que yo hice por ellos.

Y qué equipo te marcó más en tu paso por El Salvador, ¿Alianza o Santa Tecla?

Para mí es Alianza, porque fue el equipo que me dio primero el título, todo jugador sueña con salir campeón con un equipo grande como Alianza, que tiene una gran afición, que juega en equipos internacionales, que toda la gente lo mira, así que creo que Alianza me marcó. Mucha gente me brindó su confianza y yo les respondí.

¿Qué es lo que más recuerdas o extrañas de El Salvador?

Estuve mucho tiempo en El Salvador y lo que más recordamos con mi familia es la comida, las pupusas, los desayunos, muchas cosas, nos gustaba mucho comer, eso lo recordamos mucho, por eso un día no muy lejano espero volver, conocí mucho, las playas, me faltó mucho por conocer, pero ya habrá más tiempo.

¿Y descartas venir a El Salvador como futbolista?

Yo tengo un hermano que está allá con El Vencedor y nada, primero que nada algún día espero llegar a El Salvador como jugador.

¿Y qué has escuchado hablar en las noticias del fútbol en El Salvador?

Es complicado porque a nivel mundial paró todo, la pregunta es de El Salvador, pero nosotros acá en Egipto estamos parados, gracias a Dios ya comenzamos a entrenar y es algo que es muy complicado, y más para El Salvador, que es un país pequeño y de escasos recursos; habló con mi hermano sobre cómo está el medio y sí están un poco complicado, porque allá no se manejan salarios grandes, miro que algunos tuvieron que poner su negocio para sobrevivir con su familia y es algo que da tristeza porque uno ve a otros países que han superado y tienen los recursos para cuando llegue a pasar un problema así como este.

¿Te quedó alguna espina en el fútbol de El Salvador?

La verdad sí, yo venía haciendo bien las cosas con Alianza y creo que esperaba por lo menos uno o dos minutos el día de la final, que ganamos título, esperaba jugar con el estadio lleno, entonces me quedó esa espinita, pero lo demás contento con todo lo que me brindó El Salvador.

Entonces solamente me quedó eso de jugar una final a estadio lleno, compartir con mis compañeros y aportar mi grano de arena, de lo contrario estoy agradecido con El Salvador.