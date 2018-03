Luis Hernández fue separado del Dragón

El presidente del Dragón, Juan Rivera, confirmó esta tarde, a dos días de iniciar el torneo Apertura 2017, la separación del defensor Luis Hernández.Rivera explicó que el zaguero ya no es parte del equipo debido a que no atendió el llamado para el arranque de la pretemporada escupefuego, el pasado 4 de julio.“Desde que se le renovó el contrato, él sabía cuando tenía que presentarse”, enfatizó el pope oriental.Añadió que la oficialización del despido de Hernández se genera luego que el mismo jugador se comunicara desde el extranjero con él y le hiciera saber su deseo de integrarse a los entrenos.“Tuve una llamada de él hace unos cuatro días y yo le dije que no podía presentarse porque el equipo ya estaba definido”, reveló.El sustituto de Hernández será Marcelo Posadas, quien llegó a Dragón para esta temporada.La salida de Hernández es la principal novedad por el momento en este equipo migueleño, pero el dirigente no descartó que se realice una contratación más de aquí al 30 de agosto. Subrayó que su deseo es la integración de un centro delantero que en este momento se encuentra en Perú.