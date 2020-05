Luis Fabián,jugador de Racing que hace sus practicas en el hospital San Rafael

Los tiempos para los aficionados del fútbol cambiaron en El Salvador desde la llegada del COVID-19. Ahora, tras dos meses de estar en confinamiento, el foco de atención se trasladó de los estadios hacia los hospitales de la red nacional, donde el personal de salud combate el virus desde la primera línea.

Uno de esos hospitales que atiende a pacientes con COVID-19 es el San Rafael, que está ubicado en el municipio de Santa Tecla. El gobierno adaptó el tercer nivel del recinto para atender específicamente a las personas con coronavirus.

Y es precisamente en el hospital San Rafael donde está Luis Fabián, un reconocido jugador del Racing Junior de la segunda división. "Coco", como es conocido, está en el inmueble hospitalario porque, aparte de ser prácticamente un ídolo en la ciudad de Armenia, es estudiante de sexto año de la carrera de medicina en la Universidad Nueva San Salvador.

El jugador de Racing hace sus practicas en el hospital San Rafael desde hace cuatro años en las áreas de ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna, esta última, es donde Fabián se está destacando desde que empezó la crisis sanitaria por el COVID-19.

El área de medicina interna de un hospital se encarga de la atención de las personas adultas enfermas, el diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos, sistemas internos y a su prevención.

"Como estudiante de medicina, no trato con pacientes con COVID-1 que ya están internados, pero sí tenemos contacto con ellos en emergencia sin saberlo, porque llegan a consultar con resfriado y cosas que se relacionan con el covid19", dijo Luis Fabián.

Sin embargo, pese a su papel es secundario en el combate contra el covid19, Fabián asegura sentir satisfacción por el trabajo realizado en el San Rafael.

"Se siente satisfacción porque a pesar de no tener contacto directo con los pacientes que están internados por el virus, he visto que la mayoría respondió bien al tratamiento y ya se fueron de alta varios pacientes, lo más importante, es que no hay fallecidos hasta el momento", explicó Luis Fabián.

FÚTBOL Y MEDICINA, A LA PAR

Luis Fabián es uno de los referentes del Racing Junior, juega en el representativo de Armenia desde el 2012, cuando el equipo estaba en la tercera división. Desde ese entonces, Coco fue portador el gafete de capitán hasta el Clausura 2020, donde se lo pasó a Danny Torres.

Desde el 2014, Fabían comenzó a estudiar medicina en la Universidad Nueva San Salvador, cosa que le obligó a combinar sus horarios de entrenamiento, junto con sus clases y practicas en los hospitales. Sin embargo, antes de la llegada de la pandemia al país, el jugador dividía su tiempo entre sus estudios, sus practicas y sus entrenamientos con el equipo.

"Me queda bien llevar el fútbol y el estudio a la par (jajaja), tengo clases los lunes por la tarde y los sábados desde las 8 am, hasta las 3 pm. Voy al hospital de lunes a viernes desde la 5 am hasta la 1 pm y entreno con el equipo en las tardes desde el martes a viernes", dijo.

Ahora, tras dos meses de estar en crisis sanitaria, el jugador reconoce extrañar los domingos futboleros con el equipo de sus amores: Racing Junior

"Se extrañan las tardes de entreno, compartir con mis compañeros, competir los domingos en Armenia, que es un pueblo muy futbolero. Estábamos haciendo un buen torneo, quedamos en segundo lugar con 17 puntos, invictos. Sabemos que la causa se llama covid19, pero Dios sabe como lleva los planes, esta experiencia ha servido mucho para los habitantes del mundo", expresó Fabián.