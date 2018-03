Luis Enrique contra Piqué: “Lo fácil es llorar y quejarse”

BARCELONA. El técnico del Barcelona, Luis Enrique, se desmarcó de las críticas de su futbolista Gerard Piqué a los arbitrajes recibidos por el equipo azulgrana y destacó que "lo fácil es llorar y quejarse"."Es intachable la actitud del entrenador del Barça y del club ante cualquier error puntual. Lo fácil es llorar y quejarse", aseguró en el entrenador del conjunto español en rueda de prensa.Luis Enrique fue preguntado específicamente por Piqué y sus críticas a los árbitros."Cada uno tiene su opinión. Con Gerard hablo muchas veces. Cada uno es mayor para opinar. Es personal y respetable. La actitud del club y del entrenador son claras", dijo.El entrenador del Barcelona reconoció que "da rabia" ver errores arbitrales en contra. "Pero debemos estar por encima y trabajar para que se den menos errores. La postura que tenemos es elogiable", insistió.El Barcelona se jugará mañana el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, para lo cual deberá remontar el 2-1 adverso cosechado en la ida ante el Athletic de Bilbao."Una eliminatoria de vuelta de Copa significa una tensión necesaria en los jugadores y en la grada. Se verá un buen espectáculo. Estamos por debajo en el cruce y tendremos que atacar, como también atacaríamos si estuviéramos por encima. Supongo que la afición estará a la altura", manifestó Luis Enrique.El técnico azulgrana relativizó la importancia de los últimos tropiezos de su equipo."Es un tópico, pero el fútbol es así. Es un deporte maravilloso. A pesar de que juegues muy bien y de acumular buenas estadísticas, no siempre se gana. Hay que ser más efectivos".Finalmente, Luis Enrique se refirió a la renuncia de los futbolistas del Barcelona a asistir el lunes a la ceremonia "The Best" organizada por la FIFA."La decisión es individual. Yo la respeto. Máxime porque hay un partido importante y se deben a su club. Habría respaldado cualquier decisión. Que haya más o menos críticas forma parte del mercado en que nos movemos", concluyó.