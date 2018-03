Luis Enrique Santander, uno de los más polémicos de la Liga MX

El árbitro mexicano Luis Enrique Santander fue el encargado de impartir justicia en el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Olimpia y Alianza en el estadio Tiburcio Carías Andino, de Tegucigalpa.La actuación del silbante está rodeada de polémica al no dar por terminado el partido cuando desde una de las tribunas fue lanzada una bengala a la cancha, la cual puso en peligo la integridad de los jugadores. Se jugaba la recta final del encuentro, pero el mexicano decidió continuar, después de hablar con el comisario del juego, con un alargue de cinco minutos donde Carlo Costly anotó un gol de último minuto que derivó en la eliminación del cuadro salvadoreño.Este nuevo señalamiento en su contra; el más recientes, se une al más reconocido de su carrera: el no haber señalado un penal al minuto 93 a favor del Tigres, equipo que se encontraba en desventaja 2-1, en el partido de vuelta de la final de la Liga MX, la cual fue ganada por Chivas de Guadalajara.Por otra parte, de acuerdo a una nota publicada por la cadena Univisión Deportes, Santander, dirigió todos los partidos de local del Guadalajara en la liguilla del torneo pasado. Algo que no tiene precedentes y que dio mucho de qué hablar.En su defensa, al hablar de aquella tarde que dio el título al "Rebaño Sagrado", el central destacó que de haber tenido el Video Arbitraje (VAR) a su disposición, hubiera señalado la pena máxima.Asimismo, descubrió que en su cuenta de Twitter, recibió más de mil amenazas de muerte por su mal desempeño."La gente no entiende que uno no sale a equivocarse", completó.Antes, el silbante tampoco pitó estas acciones: