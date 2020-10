Luis Copete se someterá este viernes a una segunda prueba PCR

Luis Copete no se pudo incorporar a las filas de Once Deportivo, la semana pasada, debido a que dio positivo en una primera prueba PCR, a la que se sometió antes de poder emprender viaje a El Salvador. Migración de El Salvador exige como requisito insoslayable la presentación de una prueba PCR o hisopado que dé fe de que el viajero es no reactivo ante coronavirus.

Ante eso, el gerente del equipo de Ahuachapán, Carlos Villagrán, confirmó que este viernes el cafetero se someterá a una segunda prueba de PCR y si sale negativa, el suramercano llegaría al país este lunes, para meterse de lleno en el trabajo de Once Deportivo, que hasta ese momento habría jugado dos partidos de la fase de zonas del Apertura 2020 (contra Sonsonate y Metapán)

Por ahora, el equipo canario solo cuenta con el colombiano, Daley Mena y el panameño Andiel Macea, con relación a plazas para extranjero. Con Copete se cubrirá la tercera. Los equipos de primera división pueden inscribir hasta cuatro foráneos por torneo, pero de acuerdo con Villagrán, ahora no no hay necesidad de llenar un cuarto cupo. Si los fronterizos cambian de opinión, tendrán hasta el 13 del próximo mes para cubrir ese espacio en su nómina. En esa fecha cerrará el libro de pases en El Salvador. Después de ese día no se podrá adicionar jugadores a las listas, por ningún motivo.

Por otra parte, Villagrán confirmó que a partir del juego de este sábado frente a Isidro Metapán, el timonel mexicano, Bruno Martínez, podrá dirigir a sus pupilos desde la cancha del estadio Jorge Suárez. En el primer partido de esta competencia, frente a Sonsonate, el azteca tuvo que dar indicaciones a sus jugadores desde la tribuna del estadio Arturo Simeón Magaña, debido a que tenía pendiente el pago de un juego de suspensión desde el Clausura 2020