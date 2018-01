Luis Copete llegará este miércoles al Sonsonate

El zaguero colombiano-nicaragüense Luis Copete llegará este miércoles a El Salvador, vía aérea desde Nicaragua, para incorporarse por la tarde a los entrenos de Sonsonate.

De acuerdo con el presidente del equipo cocotero, Pedro Contreras, el defensor ya viene contratado y usará la tercera plaza para foráneo.

Copete llegará a las filas del equipo sonsonateco luego de una paso prolongado por las filas de Real Estelí, uno de los equipos destacados del balompié nica. Estuvo en la serie contra Águila por el torneo de CONCACAF en agosto de 2017.

El nica-cafetero también estuvo el año pasado con la selección pinolera en el torneo de Copa Centroamericana de UNCAF y Copa Oro en Estados Unidos. A parte de eso tuvo un paso por el balompié de Perú.

"Desde mañana (miércoles) estaré en El Salvador. He buscado información de Sonsonate con amigos que tengo en El Salvador y me han dicho que el equipo se ha armado bien. Ahora tenía opciones para ir a Venezuela y Bolivia, pero no se concretaron. La de Sonsonate ya estaba fija. Yo ya no me quería quedar en Nicaragua para este torneo. A mi me gustan los retos y uno quiere seguir creciendo. Yo quería salir, pese a que Real Estelí es mi casa. Tengo una cláusula que dice que yo puedo salir. Me hablaron de Sonsonate, que quieren salvar al equipo que está en riesgo de descenso", apuntó el cafetero-pinolero, desde tierras nicas.