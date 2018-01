Luis Copete debutó bien en Sonsonate

El defensor colombiano nacionalizado nicaragüense Luis Copete debutó con el Sonsonate en el partido de este sábado ante el Dragón en el marco de la segunda fecha del Clausura 2018.

Llegó el país el pasado miércoles, recibió la transferencia internacional y la noche del sábado jugó completo el duelo que empataron 1-1 en casa ante el equipo mitológico.

Este zaguero se incorporó a las filas del equipo cocotero luego de una paso por el Real Estelí, uno de los equipos destacados del balompié nica con quien entrenó hasta el pasado martes.

Le gustó la oferta del equipo cocotero y no dudó en aceptar el viaje. Hizo equipo en defensa con Carlos Carrillo y Geovanny Zavaleta en el primer partido en la primer división salvadoreña.

"Al principio del partido me sentí ansioso, algo normal en un jugador. Pero me luego me acomodé y me sentí bien", dijo tras el partido.