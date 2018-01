Luis Copete: "Ya no me quería quedar en Nicaragua""

Luis Copete, defensor central, jugó para la selección de Nicaragua en el torneo de Copa Centroamericana de UNCAF y Copa Oro en 2017. Es titular indiscutible para el timonel costarricense Henry Duarte.

Después de un paso por Real Estelí, por ahora el equipo más destacado del balompié nica, el cafetero-nica quería jugar fuera de tierras pinoleras. La primera propuesta fue de Águila, en agosto pasado, pero no se concretó. Luego surgió la de Sonsonate, equipo que lo contrató para el Clausura 2018. En charla con EL GRÁFICO dijo que ve como un reto el poder sacar al pantel cocotero de los líos con el descenso.

¿Por qué venir a Sonsonate?

He buscado información de Sonsonate con amigos que tengo en El Salvador y me han dicho que el equipo se ha armado bien. Ahora tenía opciones para ir a Venezuela y Bolivia, pero no se concretaron. La de Sonsonate ya estaba fija. Yo ya no me quería quedar en Nicaragua para este torneo. A mí me gustan los retos y uno quiere seguir creciendo. Yo quería salir, pese a que Real Estelí es mi casa. Tengo una cláusula que dice que yo puedo salir. Me hablaron de Sonsonate, que quieren salvar al equipo, que está en riesgo de descenso. Me han dicho que Sonsonate es un equipo serio, que es un equipo que se ha armado para pelear en los puestos de arriba. Me interesó esa propuesta para ir.

Dice que viene a El Salvador porque quiere seguir creciendo...

Sí, en El Salvador hay buenos equipos. Tuve una propuesta para ir Águila, pero por una u otra cosa no se dio. La liga tiene buenos equipos. Creo que jugando ahí se pueden abrir puertas para ir a equipos que están peleando por el título o poder ir a Guatemala, Costa Rica o México. Esa persona con la que estoy trabajando me ha dicho que hay oportunidad para llevarme a México. Lo importante ahora era salir de la liga nicaraguense.

¿Todavía le falta empuje a la liga nicaraguense?

El fútbol ha mejorado mucho acá en Nicaragua desde que yo llegué. Se ha visto el cambio. Pero todavía faltan algunas cosas, algunos detalles. Eso no se mejora de la noche a la mañana. El proceso de profesionalización dura al menos unos diez años en la liga. Ya se van viendo los cambios en la selección. Eso va siendo un proceso a medida se va irvirtiendo en infraestructura. Es un proceso. De la noche a la mañana tú no puedes ver un cambio radical.

Dice que estuvo cerca de llegar a Águila en agosto pasado

Sí, desde que jugué CONCACAF Liga con Real Estelí ante Águila, en agosto, me querían llevar. Creo que en ese momento tenían un defensa colombiano (Jahir Ibarguen) y otro panameño (Richard Dixon). Querían contar conmigo, pero las cosas no se dieron. Después tuve una lesión y llevó tiempo mi recuperación. Me recuperé y ahora en enero se estuvo hablando nuevamente para llegar a Águila, pero me dijeron que había problemas administrativos. No sabría decirte qué fue lo que pasó y nos e llegó a nada. Me quedé acá en Estelí a la espera de una propuesta y surgió la de Sonsonate.

¡Cómo asume este reto con Sonsonate, último en la acumulada por ahora con 19 puntos?



Es un reto interesante. Sabemos que no va a ser nada fácil. Todo está en el grupo, en tener esa motivación de querera sacar al equipo adelante. La directiva está llevando jugadores que puedan aportar para salvar ese barco. Espero hacer bien las cosas en El Salvador.Por qué no pensar en clasificar y luego pelear la final.