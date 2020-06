Luis Cazún, del Titán a la solidaridad

Las pasadas lluvias dejaron a muchas personas con pérdidas y algunos jugadores se organizaron para recolectar víveres y ropa para palear un poco la situación. Luis Cazún, portero del Titán de la segunda división profesional, fue uno de ellos quien en su natal Atiquizaya se animó con unos vecinos para llevar un poco de ayuda.

Este cancerbero vio la necesidad de muchas personas quienes tuvieron pérdidas materiales y otros no han podido trabajar debido a la cuarentena. Por ello tomó la iniciativa para la recolección de víveres y esta semana tienen programada hacer una entrega más.

"Desde que comenzó la cuarentena tomamos esta iniciativa con un grupo de jóvenes de la colonia para ayudar a la comunidad a pesar que no tenemos ninguna organización que nos colabore. Somos alrededor de 18 amigos quienes sentimos esa satisfacción de ayudar a las personas y para mí es un orgullo ser parte de esto ", dijo Cazún.

Por ello, a través de redes sociales solicitaron ayuda y también con unos vecinos quienes dieron su granito de arena. Así, llenaron un microbús con todo lo recolectado y se dirigieron hacia unas comunidades vulnerables afuera de la ciudad en donde repartieron los víveres e incluso juguetes que fueron donados.

" Es agradable ver a las personas cuando se le ayuda, también la sonrisa de los niños. Llegamos a comunidades que estuvieron afectadas por las emergencias del país y por ello hemos planificado realizar una nueva entrega esta semana y queremos juntar víveres y ropa lo más que se pueda y hacer un viaje largo. La idea es que más personas se sumen a esta causa ", agregó.

De esta manera, Cazún aseguró que el apoyo de las personas y deportistas es importante" para ayudar a las personas que lo necesitan". De momento está atento al llamado de sus amigos para ver de qué manera se sigue dando apoyo en esta cuarentena a las personas que no tienen trabajo.

El fútbol

Cazún inició su carrera como portero profesional con el Turín FESA y luego militó en el Once Lobos. Posteriormente fue fichado por el Titán de Texistepeque en donde mantiene contrato. A sus 31 años de edad siente que tiene la experiencia para que el equipo occidental pueda pelear por los primeros puestos la próxima temporada.

" Estuve con ellos el torneo pasado y me he sentido muy bien. Agradezco la confianza que me dieron y la gente anima mucho a su equipo. Ha sido una experiencia enorme para mí porque siento que he aportado al equipo y espero seguir ahí, los objetivos siempre son de buscar el ascenso y confiamos en que el fútbol pueda regresar ", expuso.