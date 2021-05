Luis Canales, a disposición de Gamarra para los cuartos de final

Luis Ángel Firpo recibe esta tarde en su feudo al Isidro Metapán, choque que dará el banderillazo de salida a los partidos de ida de la fase de cuartos de final del torneo Clausura 2021 a jugarse de forma completa este día.

Una de las novedades con que podría contar el plantel del técnico Roberto"Toto" Gamarra sería la inclusión del atacante nacional, Luis Ernesto Canales.

El ariete de los ultralempinos se perdió casi toda la segunda vuelta de la fase anterior tras sufrir una grave contractura muscular que le cortó el alza goleador que había alcanzado al convertirse en el goleador del equipo usuluteco con cuatro dianas.

"Me perdí casi toda la segunda vuelta, estoy listo para jugar, fue una contractura en el músculo posterior derecho, la pierna ya no daba para más, físicamente estoy al 100, esta semana he entrenado bien, si el profesor Gamarra me toma en consideración podría salir de titular", afirmó el atacante de los manudos quien retornó a la cancha el fin de semana anterior ante Atlético Marte en el Cuscatlán en el partido que terminó 1-1.

"Gracias a Dios ya pude jugar unos minutos, los 15 que jugué ante el Marte el sábado pasado me brindó la capacidad de poder jugar, fue mi prueba de fuego y a Dios gracias superé eso, espero que el profe me brinde la oportunidad de jugar esta tarde", aseveró.

Canales reconoció que su ausencia afectó la parte ofensiva de su equipo donde era su referente palpable.

"Sabemos que los goles mermaron, a Dios gracias había tenido una buena dupla con Edgar Cruz, esta tarde en el partido deseamos sacar la mayor diferencia para ir el sábado a Metapán con mayor tranquilidad", destacó.

Sobre el rival de esta tarde y su enorme racha positiva de tres victorias al hilo y sus 11 goles anotados en esos juegos, Luis Canales aseguró que "Metapán es muy difícil, lo hemos hablado entre nosotros durante la semana, es el equipo más regular del tormeo, nos hemos preparado a consciencia para poder superar esta llave, si la pasamos siento que se nos vendrá mejores cosas para este torneo", indicó. "Sabemos que para nosotros no hay mañana, debemos ganar en casa y con buena diferencia de goles, haremos lo mejot posible en la cancha, tratar de sacar provecho a nuestra localía para sacar este partido adelante."