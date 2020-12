Luis Canales: "Soñé con mi primer doblete en la mayor y lo logré"

El sábado 12 de diciembre del 2020 será una fecha inolvidable para Luis Ernesto Canales, el atacante capitalino de 23 años del Luis Ángel Firpo y artífice ese día de dos goles en el triunfo pampero sobre Santa Tecla por 0-2 en el cierre de la primera vuelta de la fase de hexagonales del torneo Apertura 2020.

"Contento por el esfuerzo y con la entrega que pusimos todos dentro de la cancha, habíamos sufrido mucho durante toda la semana, sufrimos mucha crítica (por la derrota en casa ante el Once Deportivo), pero igual, el grupo estaba compenetrado que este partido era de seis puntos y contento porque lo dejamos todo dentro de la cancha, nos llevamos los tres puntos de manera justa", admitió al final del partido el ariete nacional quien marca su primer doblete en primera división y suma ya cuatro goles desde su debut en liga mayor el 4 de agosto del 2018 defendiendo los colores del Sonsonate en la derrota por 1-2 ante el desaparecido Pasaquina jugando en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate por la fecha dos del torneo Apertura 2018.

Sobre sus dos goles ante los periquitos, Luis Canales admite que fueron muy distintos, el primero de libreto y el segundo por intuición.

"El primer gol que anoté es una jugada que con Matías (Coloca) la venimos practicando desde (la) segunda (división) con el Marte, (él) ya me conoce, sabe que voy a picar a las espaldas de los defensas, gracias a Dios y a la fortuna que pudimos anotar ese gol temprano para poder manejar el partido y el segundo gol había que estar allí para meterla", destacó.

Canales confesó además que en la jugada del segundo gol no le tomó de sorpresa ver que la pelota le quedó a su total disposición para rematar a portería luego que la barrida que intentó hacer el capitán de Santa Tecla, Rodrigo Rivera, para rechazar la pelota ante el centro del panameño Barahona, le quedara justo a sus pies para firmar el 0-2 definitivo a falta de cinco minutos del final del partido.

"No me sorprendió ver que la pelota me quedó a mí tras la barrida de Rodrigo (Rivera) porque iba siguiendo la jugada, sabía que en cualquier momento podía cometer un error, salió y gracias a Dios la pelota quedó allí para convertir el segundo gol", comentó.

Finalmente, el menor de los hermanos Canales Belloso admitió que el duelo que sostendrá con su hermano mayor, William Alfredo, puntero diestro de Municipal Limeño el próximo domingo en Santa Rosa de Lima será sin el morbo que representa enfrentarse a su misma sangre dentro de una cancha de fútbol.

"El domingo será un partido especial porque me enfrentaré a mi hermano (William Canales), ya sabemos con él que dentro de la cancha cada uno se entregará por completo por sus colores, ya después nos abrazamos, nos damos la mano y todo. Sí lo conozco antes del partido pero ya dentro de la cancha cada quien vela sus intereses y luego del partido cada quien vuelve a la normalidad"