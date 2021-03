Luis Canales: "Estoy disfrutando el momento"

Al punto de sus 23 años, Luis Canales por fin encontró regularidad en la primera división con la casaca de Firpo, uno de los equipos con más historia en la primera división.

El camino para el delantero nacional no ha sido fácil. El conjunto pampero es su cuarto equipo en la primera división y no fue hasta la llegada de Roberto Gamarra cuando se le prestó la oportunidad de demostrar su potencial.

Inició su carrera en las escuelas de fútbol Samix, Y posteriormente terminó su formación en Atlético Marte, donde pasó por sub-17, reserva y mayor. Con los marcianos debutó en primera y fue campeón goleador con ellos en su paso por la segunda división para luego dar el salto a la máxima categoría, donde fue fichado por Independiente, Sonsonate y posteriormente por Firpo, donde al principio pasaba desapercibido.

Sin embargo, fue el torneo Apertura 2020 donde Canales dio su mejor versión en los momentos más difíciles para Firpo, equipo que pese a diversos contratiempos alcanzó a llegar a la instancia de cuartos de final. Sobre este momento, el delantero asegura que es el que más ha disfrutado en su instancia en primera división.

"Me siento muy cómodo, no sé si es mi mejor momento de lo que tengo de mi carrera, sé que me esperan mejores cosas si me lo propongo, pero sí, en este momento es donde más estoy disfrutando jugar, me estoy sintiendo bien en el ataque y lo principal es que me está saliendo los goles", dijo Canales.

Bajo el mando del "Toto", uno de los técnicos más exigentes del redondo nacional, Luis ha jugado 13 partidos y ha anotado 5 goles, los suficiente para que el estratega argentino haya depositado su confianza en él.

"Todos saben que el profesor es exigente, la única forma de estar en la retina de él es trabajando fuerte cada entrenamiento, él lo dice 'en los entrenos se gana el puesto' y desde que él vino empecé a tener minutos con Firpo y gracias a Dios le estoy demostrando dentro de la cancha toda la confianza que él me tiene", agregó.

Al ser consultado sobre si hay diferencia en el plantel del Apertura 2020 y este Clausura 2021, Luis aseguró que no hay mucha, pero admitió que existe mayor expectativa para realizar un mejor torneo.

"Creo que no es mucha la diferencia con el torneo pasado, los jugadores que han venido saben que Firpo es grande y eso es lo principal, que nadie ha venido en modo figura, todos han venido a trabajar con la idea de dejar al equipo en una buena imagen. Hay mejores expectativas que el torneo pasado, desde el primer entreno lo hablamos, sabemos que estamos en una institución grande y tenemos que hacerlo respetar", dijo.

SU HERMANO, UN GRAN APOYO

Como es conocido, Luis es el hermano menor de William, actual capitán de Municipal Limeño. Ambos crecieron jugando y han compartido camerino en varios equipos. Luis asegura que el apoyo de William es fundamental.

"Siempre ha sido mi apoyo, cuando estaba viviendo los momentos más difíciles en Firpo creo que fue el único que pudo ayudarme, me aconsejó y por eso estoy muy agradecido porque sé que puedo confiar. Me alegra mucho que él esté haciendo las cosas bien. En la pandemia me dijo que quería buscar un equipo donde le dieran regularidad y en Limeño gracias a Dios la encontró, ahora es hasta capitán", concluyó.