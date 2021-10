Luis Canales: "Esperamos que esto sea el comienzo de algo importante"

Firpo venció a Alianza en el Sergio Torres con goles de Jomal Williams y Luis Canales.



El atacante nacional fue el encargado de emparejar las cosas al inicio del segundo tiempo volviendo a anotarle a Alianza al igual que en el certamen pasado.



"Todos queremos anotar, contentos porque a Alianza no le habíamos podido ganar y esperamos seguir en racha", comentó Luis.



El equipo de Usulután había obtenido varias victorias de visitante pero estaba dejando muchos puntos en casa empatando y dejando a la afición impaciente.



"Gracias a dios se me dio la oportunidad de ingresar en los 45 minutos y anotar. Se nos quitó la mufa de no poder ganar acá y ahora esperamos que esto sea el comienzo de algo importante", dijo Canales



El equipo de Gamarra se fue al descanso abajo en el marcador luego de que Marvin Monterroza adelantara a los albos tras aprovechar un contragolpe que dejó mal parado al cuadro tricolor.



"Se notó el cambio de actitud, el profesor nos dijo que si corríamos todos este partido era ganable y contento porque estos tres puntos nos ayudan a sumar en la tabla", explicó el delantero nacional.



Por tercer partido consecutivos, Luis Canales logró anotarle a los albos tal como lo había hecho en la semifinal de vuelta del clausura y en la fecha 4 del actual certamen cuando igualaron a dos en el Cuscatlán.



"Se me viene dando la oportunidad de anotar en estos partidos, especialmente ante Alianza y espero seguir de esa manera", ágregó Canales.



Por su parte, su compañero y autor del gol de la victoria Jomal Williams, rectificó las palabras del delantero. Es un momento importantísimo para mí. Me siento feliz por anotar y lograr la victoria. Teníamos una cuenta pendiente de local y gracias a dios le dimos una alegría a la afición ya que le ganamos a un equipo grande del país".