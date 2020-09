Luis Asprilla, especialista en la instalación de servicio de televisión por cable e internet

El exfutbolista y actual entrenador, Luis Asprilla, quedó sin trabajo tras decretarse la emergencia nacional por la pandemia ante la llegada al país del coronavirus porque la Federación Salvadoreña de Fútbol canceló los torneos federados del país, la segunda quincena de marzo.

Asprilla dirigía al Ciclón del Golfo en el pasado Clausura 2020 y ante la cancelación del torneo de la tercera división, dejó de recibir salario. El Gráfico publicó un reportaje donde el entrenador solicitaba ayuda y un amigo lo contactó para trabajar en una empresa de instalación de televisión por cable e internet, en La Unión.

Dijo que “(el reportaje) me ayudó bastante, la gente se dio cuenta que estamos necesitados, soy un ícono en La Unión, el único jugador (extranjero) que ha venido a La Unión y que se quedó a vivir en esta ciudad, soy reconocido, si algo sucede en mi contra, reaccionan las personas”.

Llegó como futbolista en el año 2002 y se convirtió en el principal referente goleador del desaparecido Atlético Balboa de La Unión, en la primera división. Tras su retiro como futbolista, se convirtió en entrenador de fútbol, enfocó su trabajo con niños en escuelas de fútbol del oriente del país.

“Por medio de la información en las redes sociales (de EL GRÁFICO) la gente me ayudó, por eso conseguí trabajo. Me apoyan en mi proyecto de construir mi casa, estamos en el relleno del terreno, cerca de la playa, tengo dos personas que me colaborarán, viven en Estados Unidos”, añadió.

Este cafetero es recordado por sus goles y una de las mejores épocas del Atlético Balboa en la primera división. Llegó al país con 22 años de edad para jugar con el Isidro Metapán en 2002, pero luego cambió de aires y convirtió al Atlético Balboa en su casa. Tras el retiro del fútbol profesional, a los 33 años, estudió y recibió su título de entrenador de fútbol, dirigió a equipos de segunda y tercera división en el oriente del país: Ciclón del Golfo, Fuerte San Francisco, Aspirante Liberal, entre otros.

NUEVOS PROYECTOS

Asprilla trabaja de lunes a sábado instalando el servicio de televisión por cable e internet por todo el departamento de La Unión, pero no descarta, en la reactivación del fútbol, volver al banquillo de entrenador, manifestó que tiene ofertas de segunda división y del extranjero.

Expuso que “un amigo de muchos años, ante esta situación, me dio la oportunidad de trabajar en su empresa, llevo cinco meses, ya voy aprendiendo este trabajo de instalar cable, internet. Instalaciones dentro de las casas. Me subo a los postes, ando con las escaleras, instalo fibra óptica, cable sobre los árboles en la zona de Santa Rosa de Lima, toda La Unión, Pasaquina”.

Dijo que mucha incertidumbre rodea el inicio del Apertura 2020, pero que tiene ofertas de equipos de la liga de plata “me han llamado de otros equipos de la segunda división, pero no hay certeza que se realice el torneo de la segunda división, es difícil. Complicado. Está complicado en la zona oriental. También tengo ofertas de equipos de Guatemala y Honduras, pero existe la posibilidad de viajar a Colombia para dirigir en la tercera división, se maneja un proyecto en esa liga, conozco personas y me están ayudando para concretar esa posibilidad”.

Estuvo al frente del Ciclón del Golfo en el pasado Clausura 2020, pero la directiva del equipo no le ha notificado de su participación en el siguiente certamen “hay incertidumbre, no he hablado con la directiva, veo difícil participar. No sabemos qué pasará con el equipo, es una lástima porque sabemos que en La Unión, el fútbol se vive con pasión. Pero el fútbol ha carecido de apoyo en La Unión. Falta gente con posibilidad económica de levantar un buen proyecto. Los jóvenes necesitan motivación, pago. Juegan por amor al equipo. Aspiramos por un ascenso, a la gente le gusta tener un equipo protagonista”, concluyó.