Luis Arboleda y Diego Peraza, en manos de la comisión disciplinaria

Al cierre de la semana pasada, el zaguero colombiano de Chalatenango, Luis Arboleda, denunció que había recibido una frase racista de parte del zaguero de 11 Deportivo, Diego Peraza, en el juego entre ambos planteles, por la fecha 10 del Apertura 2019,

Por esa razón, este jueves, los dos jugadores tuvieron que comparecer ante dos delegados de la comisión disciplinaria de la FESFUT, para ofrecer su versión sobre el incidente en cancha. Cada uno fue citado en hora de por medio con respecto del turno del otro.

Este medio contactó a Arboleda, pero el cafetero dijo que no tiene autorización de la dirigencia norteña, para hablar del caso. Pero según Peraza, puede ser que la comisión disciplinaria llame a otras personas que estaban cerca de los jugadores en el momento en que se habría escuchado la supuesta frase racista de Peraza a Arboleda.

Pero si esa comisión ya no cree necesario llamar a más personas tendrá que haber una resolución en las próximas horas.

"Yo, ante los delegados de la comisión disciplinaria, solo le dije a él (Arboleda) que se levantara. Si lo hubiera ofendido, él hubiera reaccionado violento, pero no fue así. El partido terminó normal. En la FESFUT, al momento de su salida, cuando yo esperaba mi turno, él (Arboleda) salió y se fue de paso , sin saludarme, Uno, en esta situación, no está tranquilo. No he hecho nada y que me vengan a poner un castigo", dijo el jugador de 11 Deportivo en charla con EL GRÁFICO