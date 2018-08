Luego de la derrota en Águila asumen la culpa

Águila se declaró listo para recibir esta tarde en el estadio Juan Francisco Barraza de la “Perla de Oriente” al benjamín Jocoro en el inicio de la jornada cinco del torneo Apertura donde los emplumados marchan segundo con siete dígitos, uno más que su rival de turno.

La derrota por 2-1 ante Santa Tecla el pasado miércoles en Las Delicias caló hondo en los ánimos del equipo emplumado, pero la reunión sostenida entre jugadores y cuerpo técnico el pasado jueves por la tarde más que ultimar detalles tácticos sirvió de catarsis hacia la interna negro naranja para dejar a un lado el sinsabor de perder su invicto y de paso el liderato en la liga y centrarse plenamente en el juego de hoy donde su rival llega lleno de ánimos por lo logrado hasta la jornada cuatro en su primera incursión en liga mayor y porque por ahora no conoce la derrota.

“La verdad que se han sacado conclusiones valederas en la charla que se ha tenido con el plantel, partiendo que no fue un mal partido el que hicimos en Santa Tecla, jugamos un buen primer tiempo pero me parece que la segunda mitad fue otro partido ya que caímos en un estado de ansiedad y eso te pasa factura”, afirmó Carlos Romero, timonel de los emplumados.

El estratega migueleño dijo que “tácticamente al equipo no lo vi mal, ni físicamente, son solo cosas que suceden cuando hay pequeños detalles que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, llevamos 36 días de trabajo y aún estamos lejos para jugar como Alianza, FAS o el mismo Santa Tecla”, destacó.

Romero admitió que la reunión sostenida antes del entreno del pasado jueves sirvió como un mea culpa por la derrota.

“La charla ha sido buena, sacamos y analizamos lo bueno y lo malo que hicimos, la verdad es que pese a haber jugado bien no se ganó y eso queda al final al ojo del aficionado, lo mismo nos sucedió ante Limeño, jugamos ante un equipo que en inferioridad numérica se escondió atrás, la cancha no fue problema, no tenemos escusas porque reconocimos que nos equivocamos en manejar ese partido con las ventajas que teníamos”, acotó.

COMPROMETIDOS

Sobre el partido de mañana ante Jocoro en San Miguel, Romero dijo que “nos llega un equipo que está haciendo bien las cosas, conozco a la mayoría de sus jugadores y sabemos de su potencial en la cancha, pero estamos listos en hacer lo nuestro, debemos trabajar más la parte colectiva porque pesa aún las individualidades de muchos que muchas veces sirve pero debemos mejorar el agrupamiento en la cancha para defender un resultado, lo que nos ha sucedido ha sido como un aire que se necesitaba para reaccionar.”