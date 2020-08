“Lucharé para sumar un título con el Chalatenango”

El Chalatenango anunció al delantero mexicano Carlos Félix Gámez como su cuarto refuerzo extranjero para el Apertura 2020. El artillero azteca asegura que a más tardar la primera semana de septiembre estará en el país para sumarse al trabajo de pretemporada del equipo norteño.

Llega tras disputar la final del pasado Clausura 2020 con el Managua (cayeron ante el Real Estelí, 3-1) y con dos títulos de goleo bajo la manga: el primero, en el Clausura 2018 al sumar 11 goles con el Juventus de Managua y el segundo, con el Managua (10 goles), en el Apertura 2019.

¿Cómo se concretó su fichaje con el Chalatenango?

Estaba en Nicaragua y al terminar el torneo, por esto de la pandemia me quedé un mes y medio sin poder salir. Quería venir a ver a mi familia (en México), hubo algunos clubes interesados, podía ser que por la pandemia no podría regresar pronto, pero decidí venirme. Lo ideal era ver a mi familia. Se me presentaron algunas opciones para salir a unos equipos y una de esas fue la del Chalatenango, me gustó la propuesta por el proyecto que traen, no dudé en responderles y aceptar.

Llegas al fútbol salvadoreño tras disputar la final pasada en la primera división de Nicaragua

Marqué un gol, lástima que la perdimos, pero fue un gran año. Quedamos en el primer lugar en la tabla general, clasificamos y jugamos Liga CONCACAF.

¿Qué sabe del Chalatenango?

Buenos comentarios, tengo compañeros jugando en ese país. Es un equipo que le gusta jugar con muchos jóvenes, hacerlos debutar, es un equipo aguerrido, me sumaré a este gran proyecto, hacer el mejor papel posible y buscar el campeonato. Si no buscas el campeonato desde el primer día, no sé qué estás buscando. Nuestro objetivo será salir campeón.

¿Cómo te describes dentro del terreno de juego?

Como un jugador de mucha garra, de mucha entrega, mucho trabajo en equipo, me gusta el compromiso con el equipo. Me gusta ponerme la camisa y sudarla, me gusta defender los colores del equipo, no me gusta perder, me gusta ser competitivo. Voy motivado para demostrar mi filosofía dentro de la cancha, creo que lo puedo lograr.

¿Cuándo estaría llegando al país?

No hay fecha, pero tentativamente sería la primera semana de septiembre.

¿Qué ofrecer a la afición del Chalatenango?

Entrega y decirles que defenderé los colores. Si iniciamos sin público, los vamos a hacer sentir presentes, para darles alegrías, son una afición noble y se lo merecen. Buscamos darles muchas alegrías.

¿Cuál es su experiencia en equipos fuera de México?

Llevo cuatro torneos en Nicaragua, en dos fui campeón goleador, un campeón de copa y dos veces finalista de liga. Jugamos la Liga CONCACAF ante el Motagua de Honduras.

¿Qué sabe del fútbol salvadoreño?

Es un país extremadamente futbolero, se le exige y apoya mucho al jugador, es un fútbol muy lindo. Hace poco, un equipo puso muy en alto el nombre del país en la Liga CONCACAF, impuso su estilo de juego, el caso del Alianza ante el Tigres, dio el golpe sobre la mesa para decir que el fútbol de El Salvador está a nivel de competir en toda CONCACAF.