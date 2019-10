Lucas Vázquez, sobre los memes en su contra: "Sufren quienes están a mi alrededor"

El delantero del Real Madrid Lucas Vázquez se sinceró sobre las burlas que recibe en redes sociales y respondió a este tema en una entrevista con el programa español El Chiringuito.

Vázquez, que volvió al Real en la campaña 2015-16 tras un tramo en el Español, dijo que los memes y demás comentarios en redes sociales "lo afrontamos bien, con tranquilidad, sabiendo que es parte del fútbol moderno", aunque dijo que "quienes más sufren son quienes están a mi alrededor".

Hoy no juega Lucas Vázquez pic.twitter.com/CU3X7ZDfDy — Grabieh (@Grabieh) October 5, 2019

Sobre si ve sus memes, Vázquez respondió que "depende de los días, tal vez, no suelo mirar mucho las redes sociales; hay días que lo veo, hay días que no. No me hace daño, sabemos a lo que estamos expuestos y hay que vivirlo con naturalidad".

Y al ser cuestionado si esto lo hace más fuerte, comentó que "sí, por supuesto. Ayuda a motivarte más", mientras que sobre la tentación de responder a los memes sobre él comentó que "no suelo caer en ese tipo de cosas, tienes poco qué ganar".

"Al final no podemos manejar lo que dice la gente, hay cosas más graciosas, otras menos", dijo a El Chiringuito.

Esa temporada, el delantero que se demarca sobre el costado derecho suma un gol en 276 minutos en la Liga española, mientras que en la Champions acumula 87 minutos sin dianas en su haber.