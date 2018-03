Los tres jugadores que quedarían fuera del Barcelona

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, quiere que Ardan Turan, Paco Alcácer y Rafinha Alcántara, miembros del actual plantel culé, salgan del equipo en enero, según afirma una publicación del diario "Sport".La idea de Valvedr es que el trío tengan más minutos en otros clubes, ya que actualmente no tienen ni un solo segundo."La escuadra barcelonista se encuentra totalmente llena y no todos los jugadores tienen minutos, ni mucho menos son convocados por Valverde. Ya poniendo los puntos donde deben estar, Valverde ha señalado a los jugadores que deberían buscar oportunidad en otro lado", asegura "Sport".En el caso de Ardan Turan las expectativas no son motivadoras, ya que el jugador rechazó en verano una propuesta de 20 millones de euros desde China. Prefirió quedarse con el club catalán para seguir probando suerte, aunque hasta la fecha el turco no logra convencer a Valverde para que le haga el llamado.Por el lado de Paco Alcácer, que fue pescado por la suma de 30 millones de euros en la temporada 2016-17, solo ha jugado un total de 31 encuentros y sumado 8 tantos. Ahora entró a la lista negra de Valverde. El club pretende pedir 24 millones de euros por su venta.El tercero es Rafinha, quien actualmente se encuentra lesionado pero le quedan tres meses para que se encuentre al cien por ciento, así que podría llegar a tiempo al mercado de fichajes. El joven, que subió al equipo mayor en 2011, ha jugado 78 partidos y encajado 11 goles en siete temporadas.