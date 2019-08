Los tres equipos salvadoreños están vivos en la Liga Concacaf

El Alianza y el Santa Tecla superaron la ronda preliminar de la Liga CONCACAF, clasificaron a la fase de octavos de final de este torneo regional y se unirán en esta instancia al otro representativo salvadoreño: el Águila, que se medirá ante el Saprissa de Costa Rica.



El Salvador se mantiene con vida en estas instancias con tres representantes en la Liga CONCACAF, la cual dará seis cupos para la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se realizará desde febrero de 2020.

El Águila, por ser campeón del Clausura 2019 y tener más puntos que Santa Tecla entró en este torneo como “El Salvador 1” y fue clasificado directamente en los octavos de final.

Mientras que el Santa Tecla, campeón del Apertura 2018 y el Alianza, mejor subcampeón en la campaña 2018-19, tuvieron que definir su clasificación ante el Real Estelí de Nicaragua y el San Francisco de Panamá, respectivamente.



El Santa Tecla avanzó a la fase de octavos de final de la Liga CONCACAF, tras vencer el pasado martes al Real Estelí de Nicaragua por 1-0, y avanzó con global de 2-2, por el criterio de gol de visitante.

Un gol de Armando Polo al minuto nueve, tras un pase de Gerson Mayén en una jugada en el área chica, fue suficiente para que los tecleños se impusieran a la desventaja de 2-1 de la ida.

“He tenido la experiencia de jugar varias ediciones de torneos de CONCACAF y se me ha dado el gol, en este torneo la contratación que me hicieron era para este torneo, para aportarle al equipo y de a poco se van dando las cosas con los compañeros, me voy adaptando y espero seguir aprovechando las oportunidades”, mencionó tras el partido Armando Polo.



DE FRENTE

El Santa Tecla selló su boleto a octavos de final en la Liga CONCACAF. Su siguiente rival es el campeón de Costa Rica, AD San Carlos. En la serie, los pericos abrirán en Las Delicias el martes 20 de agosto y la vuelta será el 27 en el Morera Soto.



El equipo de los Toros del Norte pretendían jugar en el estadio Carlos Ugalde, un campo de césped sintético que tiene un foro de cinco mil espectadores. Sin embargo, fue descartado por la CONCACAF.



Mientras que el Águila, se medirá en los octavos al Saprissa, mejor subcampeón en la tabla acumulada de Costa Rica en la pasada campaña.



Los ticos cumplieron con los pronósticos al imponerse con categoría al Belmopán de Belice, en la fase previa del torneo.



En el duelo de ida, los morados abrieron el marcador con tanto de Manfred Ugalde, los locales reaccionaron y empataron con un golazo de Jeffrey James. Minutos antes de finalizar la primera parte, los ticos sellaron el triunfo con los goles de Johan Venegas por la vía del penalti y uno más de Ugalde.



En el partido de vuelta, los ticos pasaron apuros en casa. El equipo beliceño se puso en ventaja con gol de Alejandro Gómez, empataron con gol de Jónathan Martínez, tras un pase de Juan Gabriel Guzmán.



La casa se fue en ventaja con gol de Christian Bolaños con cobro de tiro libre exquisito y la cuenta la cerró Ugalde.