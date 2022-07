Los torneos internacionales que no se podrían jugar si hay suspensión de la FIFA

Con la suspensión de manera cautelar de los miembros del comité ejecutivo por parte del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, la federación ha dejado de funcionar con normalidad por lo que no se programó la jornada del fin de semana en sus tres categorías más las ADFAS.

Con una eventual suspensión por parte de FIFA debido la injerencia que está teniendo el estado con el fútbol profesional, El Salvador no podrá competir a nivel internacional en los próximos años dependiendo de la sanción de la máxima autoridad del fútbol, tal como le sucedió a Guatemala en 2016-2018.

Si FIFA decide suspender o no reconocer de manera temporal a la FESFUT hasta que normalice sus estatutos, los torneos que se verían afectados son los siguientes:

LIGA CONCACAF

Los equipos salvadoreños no podrán participar a nivel internacional lo que supone su eliminación automática de Liga CONCACAF. Si la sanción viene antes del 26 de julio, automáticamente los tres representantes como Alianza, Águila y Platense quedan eliminados ya que no podrán debutar en el torneo.

Liga de Naciones de CONCACAF

En estos momentos, el equipo que dirige Hugo Pérez se encuentra disputando la Liga de Naciones de CONCACAF en la Liga A con Estados Unidos y Granada. Ante los caribeños ya se jugaron los dos encuentros mientras que con los norteamericanos todavía está agendado el partido de vuelta en suelo estadounidense en marzo del próximo año. Con la suspensión de FIFA, dicho partido y la clasificación a Copa Oro queda anulada de manera inmediata.

Amistosos Internacionales

Los partidos amistosos de la selección nacional no se podrán efectuar ya que no serán encuentros avalados por FIFA como lo ha estado haciendo en los últimos años. Para lo que queda del año hay una fecha FIFA en Septiembre dónde a falta de confirmación se especulaba jugar con Argentina, algo que no sucederá con la suspensión.

Copa Oro 2023

Dependiendo de cuanto dure la sanción por parte de FIFA, el siguiente torneo internacional de la selección mayor es la Copa Oro de 2023 que automáticamente no se podrá participar y sería la primera ausencia en el torneo continental desde 2005.

Selecciones Juveniles

Al igual que la selección mayor, todas las categorías que están bajo la supervisión de la FESFUT como la Sub20, Sub17, Sub15 y selecciones femeninas quedarían sin participar en sus competencias regionales dónde involucran premundiales y torneos centroamericanos.

Torneo local no reconocido por FIFA

Es importante señalar que a nivel local se puede seguir jugando la liga doméstica que en este caso sería el Apertura 2022, sin embargo, durante ese lapso el certamen no sería reconocido por FIFA y el nuevo órgano de la FESFUT tendría que solicitar el reconocimiento de los campeonatos en la época de sanción cuando se normalice la situación.