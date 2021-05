Los rivales de la selección

Guatemala, República Dominicana y Bahamas son los rivales del grupo para la selección salvadoreña en el Premundial de fútbol playa, en su lucha por alcanzar la siguiente fase para encarar el boleto al Mundial de la modalidad, que sería el quinto en su historia.



El fútbol playa en la región ha crecido. El Salvador dominó por largos años pero los rivales llevan años preparándose para ser competitivos y en la concentración azul y blanco saben que no tendrán nada fácil.



Guatemala será el primer rival. Los vecinos han tenido una extensa preparación para tratar de iniciar con buen pie en el Premundial. Los chapines realizaron varios campamentos y el último fue en abril pasado en playa Hawaii, en Chiquimulilla, Santa Rosa, donde jugaron tres partidos ante México que también busca boleto al Mundial.



En total el técnico Pablo Rodríguez realizó 13 microciclos y no quiere ser sorprendido, por el contrario, buscan el protagonismo en Alajuela.



TÉCNICO CONOCIDO

Luego está República Dominicana. Esta selección tiene varios aspectos a su favor para enfrentar a El Salvador, principalmente contar con un técnico que conoce bien el funcionamiento de los playeros. Homer Velásquez, hermano de Frank Velásquez, es el entrenador de la selección caribeña.



Dominicana ha estado desarrollando su fase final preparatoria de cara a este premundial con una base de entrenamiento en Puerto Plata desde el pasado sábado 8 de mayo y se consideran listos para dar un golpe sobre la mesa en el torneo.



El entrenador salvadoreño destacó que “me siento orgulloso y honrado por esta oportunidad que me brinda la República Dominicana de representarla y estoy muy motivado por el excelente grupo de jugadores, el buen trabajo que han hecho y el equipo que han conformado. También el buen trabajo del cuerpo técnico, sobre todo antes de que yo llegara al país”.



Por último está Bahamas. La selección que ya sido sede del Premundial en años anteriores, intentará esta vez mejorar sus anteriores presentaciones. Para los caribeños, el fútbol playa ha sido una posibilidad de crecimiento y lo han demostrado en los últimos procesos.



Bahamas ya sabe, además, lo que significa estar en un Mundial. Lo hicieron en 2017, cuando fueron sede, sin embargo en el resultado final no pasaron de la décima posición.



A nivel de Concacaf, por su parte, la selección de Bahamas alcanzó el quinto lugar en el Premundial de 2009, hasta ahora su máximo logro en la modalidad de fútbol playa.