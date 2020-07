El presidente de la dirigencia de Alianza, Pedro Hernández habló con EL GRÁFICO para aclarar que en la mesa de trabajo de la junta blanca nunca estuvo de turno sopesar sobre la decisión de dejar de jugar el Apertura 2020.

"Como Alianza, en ningún momento hemos visto la posibilidad de no jugar. Eso no lo tenemos en nuestro presupuesto. Tenemos también partidos de selecciones y algunos pueden decir que la selección no tiene opciones o qué sé yo, pero estamos ahora entre los primeros seis (de CONCACAF). Nuestros activos son los jugadores y tenemos que velar por nuestros jugadores. Como Alianza no hemos tenido en la mesa la opción de no jugar ", dijo el directivo del representativo paquidermo.

De acuerdo con Hernández, este martes puede quedar claro el panorama para poder llevar a buen puerto la intención de realizar el Apertura 2020, competencia en el que habría un cambio de formato. Por ahora se habla de que la opción más viable sería la de conformar dos grupos con seis equipos cada uno.

"Si ustedes vieron que algunas reuniones fue porque faltaba explorar algunas opciones y ahora lo hemos ido haciendo de a poco. Creo que este martes se va a reunir de nuevo esta comisión de la liga y ya vamos a tener un poquito de claridad. Los que perderían más en no jugar son los equipos con más afición. En Guatemala tienen apetito por nuestros jugadores. Imagínese que a nosotros a Marvin Monterroza, Iván Mancía y Narciso Orellana nos venimos abajo, porque es nuestra columna vertebral. Nosotros, como Alianza, solo estamos esperando la resolución por Fito Zelaya", expresó Hernández en charla con este medio.

De acuerdo con Hernández, Alianza tiene un gasto mensual aproximado por 150,000. "Solo teníamos los derechos de transmisión y los 41,000 que estaba ofreciendo FESFUT. Lo más sencillo es no jugar, porque sabemos que vamos a perder, pero no podemos tomar esa comodidad", dijo el directivo del plantel capitalino.