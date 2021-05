Los orígenes de la selección de playa

La historia comenzó en 2004 cuando Israel Cruz, personero de la Federación Salvadoreña de Fútbol, conoció la isla La Pirraya como parte de la agenda de un plan nacional de desarrollo del fútbol playa en nuestro país.

Consciente del potencial para el fútbol playa que ofrecían La Pirraya, la isla Rancho Viejo y la isla San Sebastián, Cruz comenzó a visitar hasta tres veces por semana la región.

Pienso en el rigor de esos viajes de Cruz, más de 100 por año, mientras la lancha en que nos movilizamos hacia La Pirraya se mete entre los manglares.

“Hasta sangre se ve en las canchitas de por aquí. Uno juega por amor pero a nadie le gusta perder. Le decimos ‘No te enojes’, porque el que se enoja pierde y no lo dejamos jugar”, contó en su momento Medardo Lobos, defensa de la selección, que ilustra el estilo recio con que se disputan los partidos en la zona, así como el temple típico de sus cultores.

Con el trabajo de Cruz, en poco tiempo llegaron los torneos propios de cada isla y una suerte de “campeón de campeones” entre los mejores de los cantones. “Viendo la realidad de esta gente le apostamos más a un proyecto de tipo social que reuniera escuelas infantiles, fútbol playa, papi fútbol y femenino. Luego hicimos la selección de fútbol playa de Usulután”, le explicaba Cruz a EL GRÁFICO en una entrevista en mayo de 2006.

Cuando la FEDEFUT le solicitó organizar una selección de esa modalidad y dirigirla a un invitacional en Costa Rica, Cruz no dudó en llamar a los mejores de la miríada de torneos recreativos que había organizado, pese a que la misma entidad le recomendó que buscara gente de primera y segunda división.

Luego de hacerles una batería de exámenes y comprobar que los rigores de sus vidas como pescadores habían obrado maravillas a nivel físico –los jugadores salieron con promedios altos de musculatura y sólo dos tuvieron porcentajes de grasa superiores a 10–, Cruz se reportó listo, aunque la falta de fondos frustró la expedición.

El entrenador siguió en lo suyo, ahora trabajando para la asociación departamental de fútbol aficionado de Usulután. Primer premundial

La chance llegó poco más de un año después, en junio de 2007, cuando la inédita selección de fútbol playa fue inscrita por primera vez en un Premundial de la CONCACAF por exigencia de la FIFA a su filial cuscatleca.

Tras recibir otra vez el encargo federativo, Cruz se dirigió automáticamente a los isleños.

Tuvimos la oportunidad de verlos disputar ese Premundial en Acapulco. Su novatez pesó ante los Estados Unidos (5-9), México (4-6) y Costa Rica (3-4), pero quedó la formidable sensación de que El Salvador tenía futuro.

“Tienen buen equipo, gente joven que en un par de años podría estar en la élite, siempre y cuando les den continuidad; este equipo de ustedes promete”, opinó para EL GRÁFICO uno de sus rivales, el defensa mexicano Francisco Vargas.

“Nos pesa la inexperiencia, eso está claro; pero a pesar que nunca realizamos un juego de preparación internacional, la diferencia con las selecciones que llevan años practicando esta modalidad no fue grande; cada vez que jugábamos, mostrábamos una evidente mejoría”, recordó Cruz.

Su desempeño les valió para que la Federación de Costa Rica los invitara a la inauguración de una cancha de fútbol playa para su liga nacional, en septiembre. Fue gratificante: El Salvador ganó un partido en esta modalidad por primera vez en la historia, y también se le unió un artillero, Agustín Ruiz, quien realizó todo el proceso de preparación pero no viajó a Acapulco.

Siete meses más tarde, Ruiz es uno de los veteranos del equipo, y desde el sábado engrosó la lista, no menos heroica, de los salvadoreños que se casan.

Cuatro días antes de la boda, tuvimos acceso a los ensayos, a las emociones previas, a las aspiraciones de la pareja.

Son jóvenes como cualesquiera otros, humildes y esperanzados; se conocen de toda la vida, lugareños ambos.

Sus rutinas han incluido, al menos una vez a la semana, que Idalia (su esposa) lo apoye mientras Agustín hace de las suyas en La Canchita, una cuadrícula arenosa en la que dos rústicas prometen la gloria o la derrota.

Saliendo de la Canchita, la pareja conversó mucho sobre el futuro, pláticas que durante algunos meses no incluyeron al fútbol como opción.

Era lógico: la selección no tuvo acción ni convocatorias desde noviembre hasta enero, y como hombre responsable, Ruiz no podía pensar en otro medio para subsistir que no fuera subido a una lancha, de pesca.

Otros jugadores pensaron del mismo modo, incluyendo a Cipriano Hernández, joven delantero de 17 años que fue toda una sensación en aquel Premundial; por motivos personales decidió dejar la isla del Espíritu Santo para emprender un viaje hacia Estados Unidos, en calidad de indocumentado.

Por eso, a la sorpresa original que supuso la llamada a entrenamientos y a la novedad de que asistirían a otro Premundial, esta vez en Puerto Vallarta y contra los mismos rivales, se sucedió la preocupación.

Para empezar, había un nuevo entrenador, Rudy González; además, incluyendo a Hernández, había cinco plazas vacantes en la alineación.

Pero el sino peculiar de este proyecto obró maravillas nuevamente. Mucho tuvo que ver el optimismo y discurso positivo de González, que un mes antes de zarpar a Puerto Vallarta tenía el atrevimiento de decir: “El objetivo está en llevarnos un pase al Mundial. Con lo realizado en la edición anterior, este grupo se muestra más sólido y estamos contentos con el rendimiento, no somos un equipo novato”.

El tono retador del preparador pronto se difundió como un saludable virus entre los jugadores. Por ejemplo, el portero titular y único capitalino del combinado, Luis Rodas, veterano de Acapulco, descartaba de entrada a los ticos como competencia.

“México tiene en su portero la gran figura y a un par de jugadores, pero tampoco son la gran cosa”, aseguraba este joven de 24 años, activista para la parroquia de Don Rúa.

Incluso los recién llegados al grupo se sumaron a esa fiebre de autoconfianza. “Todos nos ven de menos por no tener experiencia, pero no nos descarten, los juegos serán a muerte para nosotros”, decía “Ronaldinho”, el mote con el que el grupo bautizó a Elías Ramírez, un delantero de armas tomar que llegó a la selección de puro rebote gracias a un señor al que conoció cuando jugaba en un equipo de la colonia.

“Me dijo que quería que formara parte de un equipo en la segunda división y me llevó a San Salvador por un tiempo. Un día llegó la gente de la FEDEFUT a realizar algunas visorías y me propuso si quería pertenecer a una preselección de fútbol playa.” Eso fue en marzo.

Ramírez se sumó a un ambicioso plan de entrenos que había empezado en febrero, a razón de tres sesiones a la semana alternando en las arenas de la isla de La Pirraya, la playa El Espino y la Costa del Sol.

La ola del triunfo

La noticia corrió como reguero de pólvora. La noche del sábado 19 de abril abrazó a los cientos de habitantes de La Pirraya incrédulos y con un orgullo que les explotaba en el pecho: sus cinco muchachos –Medardo Lobo, Wilber Hernández, Tomás Antonio Hernández, Agustín Ruiz y Roberto Membreño– habían sido parte fundamental en la clasificación a la Copa Mundial, venciendo a Costa Rica, luego de hacer historia 24 horas antes apeando del camino nada menos que a Estados Unidos, alguna vez subcampeón mundial .

“Fue una sensación increíble; todos estábamos emocionados, muchos no podían ni hablar con los periodistas porque estaban llorando”, reconocería el técnico al describir los sentimientos de uno de los momentos más grandes en la historia del fútbol salvadoreño.

“A los aficionados al fútbol jóvenes y treintañeros les resultará difícil creer esta noticia. El Salvador va a disputar la Copa Mundial”, fue el comentario por demás de fifa.com.

Y entonces vinieron los comentarios de todo el periodismo, las cámaras, los micrófonos, la sucesión de funcionarios y dirigentes deportivos queriendo saludarlos y retratarse.

A su llegada, Puerto Parada se preparó para darles un agasajo mucho más entrañable casi que en olor de multitud.

“Ni cuando quedó campeón el Firpo se hizo tanta bulla”, comparó José Cortez, un vendedor, las sensaciones por las que pasó la zona, una feliz zozobra que no ha terminado, y que se prolongará a la quinta potencia desde el 17 de julio, con el pistoletazo mundialista.

La efervescencia continúa y como parte de ella, el campeón del Apertura 2007 de la segunda división, Atlético Balboa, ya les ofreció trabajo a Luis Rodas, a Elías Ramírez y a Agustín Ruiz.

No está nada mal para los hijos de La Pirraya, de California, de la Espíritu Santo que con el fútbol sólo pretendían divertirse mientras el mar picaba.

Los Mundiales

La selección playera hizo costumbre clasificar a las siguientes citas mundialistas en Dubái 2009, Rávena 2009 y Tahití 2011, cosechando sus mejores etapas en el certamen de Italia en donde se ubicó en el cuarto lugar.

Pero yendo paso a paso, en la cita Premundialista de México en 2009, la azul conquistó el título en el área de CONCACAF. Esto luego de ser segundos de grupo compartido con México y Canadá y en el choque de semifinales frente a Estados Unidos, ganaron por 5-3 para el segundo boleto mundialista. En la final derrotó a Costa Rica y conquistó su único título regional.

Así llegaron otros nombres, con Walter Torres, Eliodoro Portillo, Frank Velásquez y demás, quienes de la mano de Rudis Gallo hicieron gala de la entrega y trabajo disciplinado. Esta selección playera fue un símbolo de alegría para nuestro país.

Si bien llegaron los tiempos de sequía también, en lo que a las clasificaciones se refiere, se acumularon tres Premundiales donde no se logró el boleto en 2015, 2017 y 2019. Sin embargo, quedó la sensación que el destino fue injusto.

Ahora hay otros nombres, como Rubén Batres, Exon Perdomo, Heber Ramos, entre otros, quienes siguen con el legado que en un día comenzaron Israel Cruz, Tomás Hernández, Luis Rodas, Elías Ramírez, entre otros, para mantener viva la llama de la alegría en el país