Los nuevos legionarios de la selección preolímpica

El segundo listado del seleccionador nacional sub-23, Guillermo Rivera, posee nuevos nombres, cuatro de ellos militando en el extranjero, una apuesta que para el técnico cedreño potenciará al grupo en su segundo microciclo.

“Entre el domingo y el lunes se podrían incorporar al menos cuatro jugadores que están jugando en el extranjero, son dos jugadores que estudian en Universidades en Houston, es un portero de nombre Pedro Benjamín Medrano que ya estuvo en un proceso sub 17 y un puntero derecho de nombre Cristian Molina, aunque también juega los dos perfiles" explicó Rivera.

"También se incorporan Marlon Ernesto Menjívar que hizo un buen papel en el club Roda, la filial del Villarreal en España, y que ahora está de vacaciones en su casa en los Estados Unidos y otro joven de 18 años que ha estado entrenando en una academia en Inglaterra, Jordan Vásquez, quiero que sean unos 30 los convocados”, acotó.

Jordan "Jordy" Vásquez, un futbolista de apenas 19 años juega en una academia de Inglaterra en la que se respira la Premier League.



Jordan, cuscatleco por la ascendencia de sus padres y originario de San Francisco California, tuvo buenas actuaciones en el balompié juvenil estadounidense, lo que le valió para salir becado por la Universidad St. John de York, Reino Unido.

Actualmente, Jordan está en la I2I (Inspire to Independence) Academy.

"Feliz y agradecido por mi primera convocatoria a una selección nacional de El Salvador, la verdad nunca pasó por mi mente ser convocado a una selección. Me siento orgulloso y comprometido para hacer bien las cosas, me entregaré para buscar clasificarnos el otro mes a la fase final de las eliminatorias hacia Japón 2020. Llego con toda la intención y la humildad de aportar mi fútbol para ganar la serie ante Panamá", afirmó Vásquez quien estuvo el año pasado por suelo cuscatleco.

"El año pasado estuve entrenando 10 días con la sub-20 que tuvo el profesor (Alexander) Rodríguez y fue una experiencia bonita pero que lamento no haya estado más tiempo, porque debía regresar a Inglaterra a la Academia donde estoy y donde me siento agradecido por toda la enseñanza que he tenido en el último año, en que he trabajado con muchos futbolistas que han dejado su huella en la Premier".

MENJÍVAR SÍ, RODRÍGUEZ EN DUDA

Guillermo Rivera incorpora también a Marlon Ernesto Menjívar, el vástago del ex volante de aquel Firpo de la década de los años 90. Junior, de 20 años, ha surgido de su academia en los Estados Unidos, donde reside.

Hace solo un año Menjívar fue parte de la reserva del Santa Tecla. Luego dio el salto para jugar con el Roda, equipo de la tercera división de España, filial del Villarreal.

*Así vivió Marlon Menjívar su primera temporada en España.

En esta temporada que recién finalizó, el cuscatleco estuvo en cuatro partidos con ese plantel. Pudo cumplir uno de sus sueños, debutar en el balompié ibérico.

"Me siento feliz por el llamado que he recibido para trabajar con la selección preolímpica, sé que es una gran responsabilidad porque tenemos poco tiempo para prepararnos antes de jugar la eliminatoria ante Panamá", afirmó el jugador, que arribó al país el pasado viernes por la noche para presentarse este lunes por la mañana a la concentración de la preolímpica.