Los motivos por los que cuatro jugadoras salieron de la selección nacional

Cuatro jugadoras salieron el pasado sábado de la concentración de la selección absoluta femenina de El Salvador que se prepara en un microciclo con miras a las eliminatorias rumbo al mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.

Según una de las jugadoras, Sandra Maravilla, la salida se debió al trato que recibieron las seleccionadas al pedirle al director técnico, Eric Acuña, mejores condiciones para entrenar.

“No pedimos que fueran menos entrenos solo queríamos quemarnos menos”, declaró Maravilla a EL GRÁFICO.

La también futbolista de FAS relató que el viernes las convocadas llegaron a la concentración. Sandra mencionó que llegó sin desayunar y que cuando comentó al entrenador que quería comprar algo para comer este se molestó, pero no platicaron más sobre el tema.

Sin comer nada, Maravilla se preparó para el entreno de la mañana, sesión que se realizó alrededor de las 10:40 AM en la cancha #1 de la FESFUT, la cual cuenta con césped sintético.

La jugadora indicó que “el calor era fuerte y los pies resentían el vapor de la cancha”, por lo que entre un grupo de sus compañeras llegaron a la conclusión de solicitarle al entrenador que moviera los entrenos a horas más tempranas en la mañana. Cuando empezó el entreno de la tarde se acercaron al timonel y le explicaron que querían solicitar modificaciones a los horarios de las sesiones.

Las propuestas eran las siguientes: entrenar de 6:00 AM en adelante, luego pasar al gimnasio a las 11:00 u 11:30 AM y por último realizar la sesión de la tarde a las 4:00 PM. La segunda propuesta era cambiar el entrenamiento de la mañana, siempre de las 6:00 AM en adelante, para luego poder descansar e iniciar el de la tarde a las 2:30 PM, pero en cancha de grama natural y terminar en el gimnasio en la noche.

El profesor se negó a modificar los horarios y les dijo que “se entregaran” por el bien del equipo. Sandra indicó que en el entreno de la noche, el estratega expresaba “cosas incómodas” a las seleccionadas que sugirieron los cambios.

“Para nosotras parecía beneficioso hacer el cambio por lo menos al de la mañana por lo caliente de la cancha, a muchas y a mi persona se nos suelen hacer ampollas y para evitar eso queríamos por lo menos cambiar ese (entreno), pero él no lo supo porque mantuvo su postura”, expresó Maravilla.

Sandra agregó que al día siguiente otra compañera, a la que prefirió no dar su nombre, se reunió con el grupo que solicitó la modificación de los horarios, en la hora del desayuno, y Acuña la separó de dicho grupo.

Previo al entreno programado para las 10 de la mañana, el grupo de jugadoras se acercó al profesor para expresar que se sentían incómodas. Según Maravilla, Acuña les dijo “ustedes solo son habladurías, y entonces qué quieren hablar”, a lo que las futbolistas expresaron su situación. Tras escucharlas, el míster respondió: “entonces váyanse, dejen sus uniformes con David (el utilero del equipo) y váyanse”.

Tras el intercambio de palabras cuatro seleccionadas se retiraron de la concentración, Según una fuente cercana a los eventos ocurridos, además de Sandra, salieron del combinado nacional Joseline Rivas, Zulia Menjivar y Maggi Segovia. Las cuatro futbolistas juegan, a nivel de equipos, para FAS.

Luego de lo sucedido, Maravilla publicó en su cuenta de Facebook información sobre su salida. Tras ser preguntada si ha recibido algún tipo de contacto por parte de los miembros de la FESFUT tras lo ocurrido, Sandra manifestó que “nadie” le ha dado una respuesta.

“Para el proceso actual dijeron que no serían como los anteriores, se ganaron nuestra confianza y al final nos pagaron con echarnos. No sé qué duele más. Dijeron que nos iban a hacer sentir cómodas, que confiáramos en ellos; hablaron de viajes (amistosos) que tendríamos, que íbamos a tener más tiempo para trabajar y no dos meses antes (de iniciar las eliminatorias), ahora están a dos meses y no vi nada de lo que mencionaron”, concluyó.

Por su parte, Eric Acuña declaró en Selecta TV que este es un “tema de camerino” que es “demasiado privado para llevarlo” a los medios de comunicación e indicó que la postura del cuerpo técnico es “que sin trabajo y sin disciplina no vamos a llegar a ninguna parte”.

“Por eso no hemos dado declaraciones en nuestra parte con respecto a este tema porque es un tema de camerino. Nos hace falta muchísimo profesionalismo si metemos a los medios en esto. Y no es porque los medios no tengan ponderancia dentro de esto, pero es que el camerino es demasiado privado para llevarlo a medio, es un tema de caballerosidad, ni yo tengo que hablar de las jugadoras, ni las jugadoras tienen que hablar del cuerpo técnico porque es algo de camerino. Por lo menos lo he aprendido así en todos mis años como futbolista profesional y en mis años como entrenador profesional. Yo realmente dar declaraciones con respecto a temas disciplinarios caería en un ‘esta es mi versión y esta es tú versión’, y al no haber un juez, caeríamos en un problema no adecuado”, expresó.

El entrenador aseguró que el cuerpo técnico de la selección femenina “está abierto a limar asperezas”, pero solamente dentro del vestuario.

“Estamos totalmente abiertos a tratar de limar todas las asperezas, y de que las cosas entre jugadores y cuerpo técnico estén cada vez mejor. De una u otra manera, si alguna cosa se puede malinterpretar para eso está el camerino para arreglarlo allí, creo que es la manera más adecuada en casos disciplinarios. Vendrán resultados, entrenamientos, formas de trabajo, otro montón de parámetros que sí deben ser tocados fuera, pero creo que estos temas sí se deben tocar dentro”, finalizó.