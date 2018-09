Los memes previo a la entrega del premio The Best 2018

Hoy se celebrará la gala de los premios The Best de la FIFA y los cibernautas no dejaron escapar la oportunidad para crear divertidas imágenes respecto a este gran evento futbolístico.

Los usuarios de la red se burlaron del "crack" de la Juventus, Cristiano Ronaldo, y sel delantero del Barcelona, Lionel Messi, quien confirmó en horas de la mañana que no acudirá a dicha gala debido a un "problema familar".

El evento se realizará en en el Royal Festival Hall, a orillas del Támesis, en Londres, Inglaterra.

Mirá el resultado final de las divertidas imágenes: