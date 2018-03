Los memes de la jornada en la Champions League

El Barcelona ganó con prisas al Sporting, el Chelsea venció in extremis y el PSG demostró su poderío frente al Bayern de Múnich. La jornada de Champions League dejó resultados interesantes y volvió a mostrar quiénes son los equipos que se consolidan como firmes aspirantes al título en esta temporada.Los memes no pasaron de lado el buen momento que pasa el PSG y el pleito entre Cavani y Neymar. Además, Suárez no pasa su mejor momento con el Barcelona y las burlas comienzan para el Atlético de Madrid, que sufrió la derrota en su estadio en el último minuto ante el Chelsea.