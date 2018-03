Los legionarios dan su veredicto para la final del Clausura 2017

Los futbolistas salvadoreños que militan en el extranjero no se quedarán con las ganas y verán la final de este domingo entre el Alianza y Santa Tecla, que definirá al monarca del Clausura 2017.

Entre los que se animaron a dar un marcador está el volante ofensivo del Santa Clara portugués, Denis Pineda, quien comentó que "los dos equipos juegan muy bien. El Tecla siempre me ha gustado cómo juega y el Alianza por su gente, su afición".

Aún así da el gane a los colineros por marcador de 2-1. "Quien gane será justo merecedor por lo que vienen haciendo, pero si me dices un favorito, me inclino por el buen fútbol del Tecla", explicó el jugador que milita en la segunda división del país ibérico.



Y esto es lo que dijo Sebastián Abreu, ex jugador del Santa Tecla: "Los consejos del 'Loco' para la final".

Otro que dijo que observará la final es el exguardameta de los pericos, Derby Carrillo, quien hoy juega en el IBV islandés junto a los hermanos Pablo y Renato Punyed, con quienes estará pendiente del nuevo campeón.

Para Carrillo, el Santa Tecla logrará el bicampeonato y su tercera corona, con marcador de 2-1.

Mientras que Andrés Flores, del Cosmos neoyorquino, vaticinó desde Arabia Saudita, donde está de gira, que el Alianza obtendrá su revancha deportiva. "No voy a tener oportunidad de verla por la diferencia de horario. Pero si estaré pendiente de cómo les va. En mi opinión, Alianza va a salir campeón", manifestó "el Ruso".

Para Kevin Santamaría, jugador que firmó con el Suchitepéquez guatemalteco, los colores del club tecleño no se olvidan y dijo: "Sí tengo mi favorito, que siempre será Santa Tecla, y ojalá puedan conseguir la tercera. Tengo muchos amigos ahí y se lo merecen".

Mientras que Darwin Cerén, mediocampista del Terremotos de San José, se limitó a mencionar que sí verá la final en su casa, en un ambiente cálido.