Los jugadores que incumplieron el protocolo de confinamiento piden disculpas

Los cuatro jugadores del Sevilla que incumplieron el protocolo de confinamiento, al estar reunidos en un grupo de más de diez personas durante un almuerzo, han pedido disculpas a través de las redes sociales por este hecho y aseguran que lo hicieron de una manera inconsciente.



Los argentinos Lucas Ocampos, Éver Banega y Franco Vázquez, y el holandés Luuk de Jong utilizaron en la tarde de este domingo las redes sociales para, de manera individual pero con un mensaje muy similar, pedir disculpas y reconocer la equivocación.



"Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado perjudicando la imagen del club. Por ello sólo nos queda pedir perdón al club, a los compañeros y el cuerpo técnico y a la sociedad en general. Les garantizamos que hemos aprendido y que no volverá a repetirse acciones como ésta", apuntó Ocampos.



De Jong, por su parte, también ha querido "pedir disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido por lo sucedido ayer (sábado), que no volverá a repetirse", y desea "que vuelva la competición" porque sólo quieren "volver a jugar".



Banega también pidió "disculpas por lo acontecido en el día de ayer. Fue una reunión familiar y de compañeros", y relata que fue realizada "inconscientemente" y que no estuvieron "acertados".



"Por ello quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general. No se volverá a repetir. Sólo queremos volver a jugar cuanto antes", destaca el centrocampista argentino.



Su compatriota Franco 'Mudo' Vázquez, el otro componente de la plantilla que participó en la comida, relata que "respecto a lo acontecido en el día de ayer, reconocer que ha sido un error. Y como tal lo primero es pedir disculpas".



"Hemos fallado a todos: compañeros, técnicos, club y LaLiga, pero hemos aprendido. No se volverá a repetir. Que vuelva ya el fútbol", afirma el centrocampista.



Una fotografía de estos jugadores con otras personas durante una comida, que fue publicada en las redes sociales, creó dudas sobre si habían cumplido las normas establecidas por la alarma sanitaria y el protocolo de LaLiga para la vuelta a la competición.



En la fotografía aparecen en un grupo de más de diez personas que disfrutaban de una comida en un jardín, lo que no está permitido en la provincia de Sevilla, que hasta este lunes no pasa a la fase 2 en la desescalada decretada por el Gobierno de España debido a la pandemia de coronavirus.



La plantilla del Sevilla se entrenó esta semana en la ciudad deportiva en grupos de diez futbolistas en la fase 3 del protocolo de LaLiga y el sábado tuvo su última sesión antes de que el técnico del equipo, Julen Lopetegui, diera este domingo descanso a los futbolistas para reanudar el trabajo este lunes.