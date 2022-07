Jugadores alzan la voz en las redes sociales

El fútbol salvadoreño sigue en pausa y los jugadores de los equipos comenzaron a mostrar su desesperación en las redes sociales luego de la suspensión de una nueva fecha del torneo Apertura 2022.

A pesar de que la primera división anunció que la fecha 3 del Apertura se llevaría a cabo el miércoles, el martes por la noche se conoció que la fecha se suspendía ya que los árbitros no iban a pitar con solo el aval del federativo no sancionado Walter López. Tras conocerse la cancelación de la fecha, diferentes jugadores de la liga mayor comenzaron a pronunciarse mostrando su tristeza por no poder realizar la jornada.

“El fútbol no solo es un juego donde 22 jugadores siguen una pelota, no es nada más eso… hoy estamos paralizados y somos miles afectados no solo económicamente sino también socialmente y emocionalmente. La pelota tiene que rodar”, expuso el capitán del Águila Benji Villalobos.

“Es una lástima todo lo que está pasando”, comentó el jugador de Firpo Cristian Cineros.

Por su parte, Edgardo Mira, quien vistió los colores de Santa Tecla la temporada pasada dio su opinión sobre la situación que atraviesan sus compañeros de profesión. “Que j.... ver lo que están pasando mis compañeros de profesión en El Salvador, tiene que resolverse si o si”.

Uno de los nuevos elementos de Chalatenango como el “Inter” Sánchez mandó un mensaje apuntando a los responsables del conflicto. “Los grandes egos tienen pequeños oídos”, expresó.

Uno de los jugadores veteranos de la primera división y que actualmente se encuentra en recuperación tras una lesión en su cabeza como Rafa Burgos no pudo evitar mostrar su opinión acerca de la crisis del fútbol. “Quienes pagan los platos rotos de los que no logran ponerse de acuerdo siempre somos nosotros. Ya basta. Sensatez es lo que pedimos. Si aman el fútbol tanto como nosotros, demuéstrenlo con su voluntad de querer buscar una solución que no afecte a nadie”.

Por parte de FAS, uno de los elementos más jóvenes como el caso de Kevin Ardón también comentó sobre la necesidad que tienen los jugadores por ver actividad lo antes posible. “Abajo de cada camiseta hay sacrificios inimaginables, empatía se llama….”.