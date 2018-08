“Los jugadores de Firpo tienen derecho a presentar una demanda”

Luis Ángel Firpo afronta una crisis y en un acto de desesperación los jugadores y cuerpo técnico ventilaron los problemas internos por una carta anónima que fue publicada hoy por la tarde.

Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), el secretario general, Luis Pérez Guerrero, reaccionó ante este hecho, pero dejó claro que la solución no está en "patalear", sino en usar los canales correctos para presentar una demanda.

"Nosotros en la Federación lamentamos que los muchachos no hagan uso del derecho y de los procesos que les corresponden para hacer sus reclamos. Porque saquen un comunicado en el que afirman que en Firpo no les pagan no habrá una asamblea extraordinaria y no significa que el comité ejecutivo citará a las partes. De acuerdo al reglamento de arbitraje, al haber una demanda y posteriormente una resolución, el equipo involucrado tiene que responder para evitar que le suspendan una programación. Eso es sencillo", comentó Pérez.

El secretario agregó que "considero que está bien hacer un buen uso de los medios de comunicación, pero con un debido orden, por ejemplo convocarlos para anunciar que están presentando una demanda. Hay un proceso, un mecanismo a seguir".

NO ERA LA MANERA DE ARREGLAR LAS COSAS

El vicepresidente del Firpo, José García Ferreiro, también habló sobre el comunicado de los jugadores y dijo que con ello lo único que hicieron es entorpecer el proceso que llevaban para solventar los problemas.

"Es muy lamentable recurrir a un papel sin firma, a repetir lo que incluso la junta directiva conoce de primera mano. Esta es nuestra actualidad, las necesidades mayores que los recursos. Toca que cada quién aporte de acuerdo a nuestras posibilidades. Reconocemos el esfuerzo de los jugadores y cuerpo técnico que tienen dos oportunidades de sumar en los próximos partidos. Construir es la opción, unidos por Firpo y no destruir con bajeza las buenas intenciones", declaró.

García comentó que se están haciendo esfuerzos para pagar al plantel. "Lamento que no se les puede dar un anticipo. Pero con un comunicado así los esfuerzos que estábamos haciendo anoche (lunes), mejor lo dejamos en 'stand bye'", agregó.

Ferreiro dijo que por su cuenta dará el almuerzo el sábado, en espera de que Firpo sume ante Limeño.