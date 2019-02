¿Los juegos entre Alianza y Santa Tecla ya son un clásico?

Joel Almeida no vio acción en los últimos dos partidos del Santa Tecla, por la Copa El Salvador ante Turín y el sábado en Liga ante AD Chalatenango. Pero ante los albos, este miércoles, podría retornar al once titular.



Pituka repasó el momento que vive el campeón en el Clausura 2019. No comparte el criterio de que están en crisis, aunque tiene claro que siempre hay que mejorar, en especial la definición para confirmar que los resultados acompañarán el trabajo que vienen realizando.

"La gente habla y en realidad los comentarios que nos interesan son de las personas que han estado dentro de la cancha. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos haciendo las cosas bien y cuando saltas a la cancha te expones a ganar o perder, no estás jugando solo sino contra once que buscan el mismo objetivo que tú", indicó.



SIN ALARMAS

Al consultársele si le preocupa ver rezagado en la tabla al campeón, ubicándose momentáneamente en noveno lugar con cuatro puntos y a nueve de los punteros, Alianza y Metapán, respondió: "Yo en lo personal estoy muy tranquilo, pasan 8 de 12 (a ronda de cuartos de final), si hacemos buen trabajo no pensamos en el descenso como leí en redes sociales. Acabamos de salir campeones, estamos contentos por eso, ya le dimos vuelta a la página y en este torneo no hemos empezado mal porque hemos sumado y hemos perdido solo un juego, no hemos hecho malos partidos".

Par Almeida, los partidos contra Alianza ya merecen un calificativo de "clásico" por la intensidad con la que se disputan, sin importar si son de fase regular o instancias finales.

"La afición no me dejará mentir de que es un clásico y esperamos hacer un buen espectáculo. Alianza-Tecla se ha tornado en un clásico y como tal lo vamos a enfrentar con la misma seriedad que hemos enfrentado a los demás rivales, sabedores de que podemos sacar un resultado positivo o adverso. Queremos sumar los tres puntos, sea como local o visitante, vamos al Cuscatlán y queremos ganar", indicó.