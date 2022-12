Los ingresos que planea obtener la Federación Española de Fútbol en el 2023

La Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este jueves un presupuesto de ingresos de 382,3 millones de euros durante la Asamblea General Extraordinaria, en la que el presidente, Luis Rubiales, aseguró que tras el Mundial están "deseando volver a competir en marzo, fortísimos con Luis de la Fuente" como nuevo seleccionador absoluto.

La Asamblea respaldó con 84 votos a favor, sin ninguno en contra y tampoco abstenciones, "un presupuesto que ha consolidado una velocidad de crucero, de continuidad en los ingresos y los gastos y con una autonomía financiera cada vez mayor", cifrado en 382.351.655€, según explicó el tesorero, Eduardo Bandrés.

"Hay alguna reducción de ingresos de derechos de televisión de la Liga y algunos de la UEFA, pero el núcleo duro de los de la Copa del Rey, la Supercopa y el resto de derechos de la RFEF, más patrocinios, superan el 56% de los ingresos totales. Esto nos da autonomía financiera y nos permite, en un año valle -sin fase final de Mundial ni Eurocopa para la absoluta masculina- mantener las ayudas de todo orden y todos los compromisos asumidos por el presidente", afirmó.

Rubiales, que recordó que a su llegada la cifra de ingresos era de 144 millones, destacó que pese a la reducción también de algunos procedentes de la UEFA se han mantenido las partidas destinadas a clubes no profesionales -21.123€ para los de Primera Federación, 15.123 para los de Segunda y 7.660 para los de Tercera-, además de la creación de una ayuda de 3,2 millones€.

"Hay muchos datos que reflejan la fortaleza económica, más allá de lo que haya en caja, que también en eso se ha mejorado muchísimo", dijo antes de volver a defender la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí, porque como legado la RFEF ha ayudado a crear allí una liga femenina, "a formar a mujeres dirigentes, entrenadores y entrenadoras".

En su opinión "es una decisión que además permite consolidar una fuente de ingresos tremendos". "Entre Copa y Supercopa, al margen de marketing, estamos en torno a 90 millones de euros y gran parte va al fútbol modesto". "Creo que estamos haciendo una labor muy positiva, hay cientos y miles de empresarios que van allí por qué el fútbol no?. No lo hacemos pese, estamos convencido. Estamos haciendo crecer, me dan igual las tergiversaciones y manipulaciones", insistió.

El presidente, que abandonó la sala para que la Asamblea votara y aprobara con 80 votos a favor -sin rechazos ni abstenciones- el acuerdo sobre su nueva forma de retribución, sin variables relacionadas con patrocinios, lanzó un mensaje esperanzador sobre la nueva etapa de la selección absoluta tras la salida de Luis Enrique y la eliminación de España, en cuartos de final de Qatar 2022 frente a Marruecos.

"Hemos sido durante muchos años número uno en cantera masculina, pero también lo somos en cantera femenina y en dos o cuatro años podemos estar en disposición de pelear Mundial, pero no es sencillo, lo hemos visto con los chicos, ser mejor que tu rival te da para ganar, pero hay un trabajo detrás fantástico. Estamos en la cúspide, hace falta que nos repongamos, ya estamos fortísimos con Luis de la Fuente al frente y deseando que empiece marzo para volver a competir", aseguró en presencia de este.