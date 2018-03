Los grandes de Manchester ganaron y siguen la pelea en la Premier

INGLATERRA. La sexta jornada de la Premier prolongó el mano a mano entre el Manchester City y el Manchester United, alzados en la cima de la clasificación aunque con el conjunto de Pep Guardiola asentado en la primera plaza gracias a su goleada frente el Crystal Palace.Los cinco tantos que el City endosó en el Etihad Stadium al equipo londinense rompieron la igualdad absoluta que mantenía con el cuadro de Jose Mourinho antes del arranque de la sesión, que contempló el reencuentro con el triunfo del Chelsea guiado por el español Álvaro Morata, autor de un triplete.El Manchester City no tuvo piedad del colista. El Crystal Palace, que ha perdido todos sus partidos, resistió casi la primera parte. No llegó al descanso con opciones el equipo de Londres, que encajó su primero gol en el 44', cuando un buen pase de David Silva fue aprovechado por el alemán Leroy Sané.El Crystal Palace careció de capacidad de reacción. Es un equipo entregado a su suerte. Fue evidente en la segunda parte, cuando recibió el chaparrón citizens.En el 51' apareció otra vez Sané para servir una pelota a Raheem Sterling, que hizo el segundo. Ocho minutos después, el atacante inglés volvió a marcar tras una asistencia del argentino Sergio Agüero.El sudamericano reivindicó su protagonismo en el tramo final. A diez del cierre marcó el cuarto. El quinto fue obra de Fabian Delph, con un disparo de media distancia.EL DIABLO TAMBIÉN GANÓLos mismos puntos, 16, acumula el Manchester United, que salió con los tres puntos del St. Marys Stadium.El cuadro de José Mourinho supo resguardar el tanto logrado por el belga Romelu Lukaku, a los veinte minutos, tras aprovechar un balón suelto dentro del área del Southampton.El Chelsea, en tanto, sigue a tres puntos de la cabeza después de la exhibición del delantero español Álvaro Morata, que firmó su primer triplete en la Premier y guió al Chelsea al triunfo ante el Stoke City (0-4), redondeado por su compatriota Pedro Rodríguez.West Ham 2-3 TottenhamBurnley 0-0 HuddersfieldEverton 2-1 BournemouthManchester City 5-0 Crystal PalaceSouthampton 0-1 Manchester UnitedStoke City 0-4 ChelseaSwansea 1-2 WatfordLeicester 2-3 LiverpoolDOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE9:00 am Brighton vs Newcastle1:00 pm Arsenal vs West Bromwich