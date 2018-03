Los grandes ausentes del Mundial de Rusia 2018

El llanto en Italia continúa luego de dejar ir la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Los italianos quedaron fuera del máximo evento del fútbol después de 60 años.

Pero no es la única selección histórica en quedar fuera la cita y aquí repasamos paso a paso cada una de ellas:

ITALIA

Lo de Italia llama la atención principalmente porque ha ganado cuatro copas del mundo, la más reciente en Alemania 2006. Sin embargo, fue incapaz de pasar el repechaje y cedió ante Suecia.

La principal figura de este equipo, el portero Gianluigi Buffon, lloró desconsolado luego de la histórica eliminación.

HOLANDA

Los holandeses fueron segundos en Sudáfrica 2010 y terceros en Brasil 2014, pero eso no contó ni siquiera para demostrar que volverían a competir por el máximo título.

La selección antes conocida como la "Naranja Mecánica" no logró entrar ni siquiera a la fase de repechaje, quedando afuera por culpa de Suecia.

CHILE

En América la sorpresa fue Chile. Luego de ganar de manera consecutiva dos Copa América, el equipo de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y compañía cayó en una serie de escándalos fuera de la cancha que terminó en un desastre para una de las selecciones que tenía todo para brillar en Rusia 2018, con una generación de oro.

GALES

No es una selección histórica ni de las más fuerte, pero con Gareth Bale en sus filas logró hacer ruido y tener una Eurocopa de ensueño el pasado año. Sin embargo, con el jugador madridista lesionado, Gales no pudo llegar al repechaje y se quedó fuera.

ESTADOS UNIDOS

Considerado como una potencia en el área de CCONCACAF y siempre dando pelea a nivel mundial, la selección de Estados Unidos cayó en un bache de resultados y ni Bruce Arena al frente pudo salvarlos. Panamá los dejó fuera y Honduras se apuntó al repechaje. El otro año, las gradas no cantarán el "I Believe That WE Will Win".