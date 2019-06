Los grandes ausentes de la Copa Oro 2019

En las grandes citas siempre hay futbolistas que quedan al margen, ya sea por decisión propia, una lesión, un retiro cercano o decisión técnica.

El show debe continuar pero, a la retira de varios aficionados, esas ausencias se extrañarán porque han sido referentes en sus selecciones. Y la decimoquinta edición de Copa Oro no es la excepción a la regla.

Acá te presentamos las principales ausencias de esta competencia:

EL SALVADOR

El goleador histórico de la selección en la Copa Oro, Rodolfo Zelaya, nunca contó para Carlos de los Cobos desde que asumió las riendas del equipo nacional desde mayo del 2018.

Nunca apareció en las convocatorias, pese a su buen momento que tuvo con Alianza en el Apertura 2018. Se movió a la MLS con LAFC, club con el que debutó esta semana en la Copa Abierta. Sus nueve goles en este torneo de CONCACAF es una marca que parece lejos de batirse.

Otro ausencia notable para los salvadoreños es Denis Pineda, jugador que milita en CD Santa Clara de la Primera División de Portugal. Una lesión muscular en febrero con la Azul y Blanco le afectó en el cierre de temporada y, aunque se recuperó, no entró en la nómina oficial.

COSTA RICA

El portero Keylor Navas, quien juega para el Real Madrid, prefirió tomarse una vacación y no jugar con los ticos. Pidió al seleccionador Gustavo Matosas que le permitiera solventar su situación contractual. Es un referente. Desde 2008 ha jugado 88 partidos, participando en cinco Copa Oro consecutivas desde el 2009.

HONDURAS

Andy Najar causó baja por una lesión de rodilla derecha en un amistoso contra Paraguay este mes. El volante derecho del Anderlecht de Bélgica recayó de una lesión que sufrió en 2017. Con "la H'' ha jugado 35 partidos y estuvo en tres Copa Oro (2013-2017). Fue reemplazado por Alejandro Reyes de Olimpia.

PANAMÁ

Esta selección vive un cambio generacional. Cuatro jugadores que formaron parte de su generación de oro se retiraron de la selección en mayo: los delanteros Blas ''Ratón'' Pérez y Luis ''Matador'' Tejada, el capitán y defensor Felipe Baloy y el portero Jaime Penedo.

MÉXICO

El Tri extraña hasta siete jugadores. En esa lista están Carlos Vela, Javier ''Chicharito'' Hernández, Hirving ''Chucky'' Lozano, Héctor Herrera, Marco Fabián, Miguel Layún y Jesús Corona. Vela, quien es figura en LAFC, no viste la camiseta del ''Tri'' desde el Mundial Rusia 2018; ''Chicharito'', jugador del West Ham, es el goleador histórico de esta selección con 51 tantos en 108 partidos pero solicitó no ser tomado en cuenta.

Lozano, del PSV, así como Layún y Fabián causaron baja porque uno debió prolongar un tratamiento de lesión en Holanda, otro se sometió a una cirugía en mayo y el último tuvo un esguince de tobillo jugando con su club Philandelphia Union.

Jesús ''Tecatito'' Corona no fue considerado por Gerardo Martino en la lista preliminar. Héctor Herrera, en tanto, solicitó descanso por la temporada que tuvo con el Porto.

ESTADOS UNIDOS

En agosto del año pasado el atacante Clint Dempsey anunció su retiro profesional. Quedó en la historia de Copa Oro como el segundo máximo anotador con 13 tantos en 25 juegos oficiales. Su ausencia deja en Jozy Altidore como el referente ofensivo de la selección estadounidense, que cuenta con otras variantes como Paul Arriola, Tyler Boyd, Jonathan Lewis, Jordan Morris y Gyasi Zardes.