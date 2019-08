Los goles, único salvavidas para Santa Tecla

Este martes se conocerán a los primeros tres clasificados a los cuartos de final en Liga Concacaf. Una de las series es entre AD San Carlos, campeón costarricense, contra Santa Tecla; las otras, Motagua - Managua y CA Independiente - Robin Hood.

El primer capítulo entre pericos y toros dejó frío a los primeros. Hubo empate sin goles en Las Delicias. Los 90 minutos Finales se jugarán en campo neutral, el Alejandro Morera Soto de Alajuela a las 8:00 de la noche. San Carlos extrañará su estadio en Ciudad Quesada donde es fuerte.

Para que el equipo tico avance debe ganar. Un empate 0-0 lo complicaría porque prolonga a los penales y un empate con goles (1-1, 2-2,... le da el pase a Santa Tecla).

De lo sucedido en ese primer enfrentamiento, Tecla sufrió una baja sensible. El lateral derecho Bryan Tamacas se retiró del juego por una ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Sólo estuvo 12 minutos en cancha.

La ausencia de Tamacas obliga a su entrenador Rodolfo Góchez a replantearse sobre posibles variantes. Contra San Carlos sorprendió a muchos la inclusión de Kevin Reyes en esa posición pero dejó también buenas impresiones porque supo conectarse bien con Wilma Torres.

Sin embargo, no se descarta que haya un replanteamiento. Roberto Domínguez podría pasar al puesto de defensor derecho pero limitándose a presionar los avances de José Cordero, perdiéndose la salida que ofrece un carrilero nato. De ser así, Alexánder Mendoza contaría con el apoyo en la zaga central de Giovanni Ávila.

LECCIONES APRENDIDAS

El campeón tico es primerizo en una competencia internacional pero no demostró nervios. Al contrario puso en aprietos a un Santa Tecla que no se sintió cómodo.

La defensa integrada por Obando, Dowson, Pérez y Sánchez fue un muro, anulando a Armando Polo. Los tecleños se vieron mejor cuando la apuesta fue tener a dos atacantes en lugar de uno con Ricardo Ferreira y Erick Rivera.

Otros jugadores a tomar en cuenta por el cuadro costarricense es Marcos Mena, quien abría espacios al ganar en velocidad en el uno a uno, Rudy Dowson es un espigado defensor que se incorpora en ofensiva para el cobro de tiros libres y el veterano goleador Álvaro Saborío no tuvo su mejor noche pero siempre es un jugador peligroso en el área chica.

Para Santa Tecla esta es su segunda visita a Costa Rica, siempre por Liga Concacaf. El 2 de agosto de 2018, por los octavos de final, perdió 0-1 ante Club Sport Herediano, un rival que no sólo lo eliminaría si no que se abrió paso para ganar ese torneo y clasificar a Liga de Campeones de Concacaf. Ese partido se perdió con un gol tempranero de Junior Díaz a los 20 minutos. Luego, ya no se pudo levantar el conjunto perico.

La diferencia de esa visita a la actual es que fue el partido de ida de su eliminatoria, tenía margen de error para revertirla (aunque falló finalmente) pero ahora, ante los sancarleños no tiene un mañana.

Hay una estadística que juega en contra de los tecleños. Siempre perdieron sus partidos de visita en torneos internacionales. En Liga de Campeones, cayeron contra Rojos del Municipal y Real Salt Lake, por 1-2 en el 2015; y ante el Seattle Sounders en el 2018 por 0-4. En Liga Concacaf, siempre perdió por la mínima ante Herediano (0-1) en 2018 y contra Real Estelí (1-2) este año.