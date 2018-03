Los goles no bastan para el Sonsonate en el Apertura 2017

Goooool de Paulo Dos Santos para el 1-0 a favor del Sonsonate contra Alianza en el estadio Cuscatlán por la fecha 13 del Apertura 2017. #apertura2017 #sonsonate #alianza A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 8, 2017 at 2:33pm PDT

El panameño Armando Polo y el brasileño Zé Paulo han marcado ocho goles, cuatro cada uno, para el Sonsonate. Son por ahora los máximos artilleros del equipo cocotero en el Apertura 2017, pero su producción no basta para tener al equipo en los primeros lugares.En el último juego, disputado ante Alianza, Zé Paulo sorprendió con un golazo a los seis minutos. Pero no alcanzo para que los cocoteros evitaran la caída por 2-1 ante los albos. Los cocoteros están en penúltimo lugar con 11 puntos."Queríamos ganar el partido. Queda trabajar para el juego de este miércoles contra Águila, si no seguiremos yendo hacia abajo. Estamos trabajando con la definición. Estamos tranquilos, sabemos cómo es esta situación. Todos estamos trabajando para dar lo mejor para Sonsonate", analizó el delantero brasileño.El preparador de porteros del Sonsonate, Carlos Cañadas, trajo a cuenta el buen trabajo hecho desde el arco por Henry Hernández. Indicó que hasta ahora el plantel cocotero solo ha recibido 12 goles. Se comparó con FAS, que solo ha permitido 10 tantos en contra.Pero el instructor tiene claro que los logros deben ir en un línea global. "Los rivales no nos pasan por encima, pero hemos tenido muchos empates. Tenemos una defensa que nos está repondiendo, pero nos falta la puntada final. Tenemos una de las porterías menos vencidas con 12 goles. Pero debemos enfocarnos en un aspecto global. Nos preocupa que los resultados no se nos estén dando", confesó Cañadas.