Los fichajes de Champions en el mercado de verano

La nueva edición de la Liga de Campeones irrumpe desde el martes con grandes movimientos entre los clubes, adquisiciones de récord y mudanzas de jugadores otrora insospechadas que alientan y refrescan el panorama competitivo del evento entre clubes más reputado del mundo.



No está entre ellos el más caro del mercado, el del brasileño Antony que dejó el Ajax para jugar en el Manchester United, esta vez fuera de la Champions, relegado a la Liga Europa. El club de Old Trafford pagó por él unos 95 millones de euros.



Pero al margen de esto los movimientos han sido llamativos. No tanto por la cuantía de las operaciones como por el traslado de un club potente a otro que también es aspirante. Buscan nuevos retos, otras perspectivas los futbolistas para acometer la conquista del trofeo.



Desde años atrás la irrupción de Erling Haaland le convirtió en uno de los más cotizados del mercado. Kylian Mbappe al margen, que decidió permanecer en el París Saint Germain, el noruego tenía decidido un cambio para el pasado verano. Así fue y el Manchester City ejecutó la mejor apuesta.



El cuadro de Pep Guardiola, un aspirante permanente, se hizo con Haaland. Pagó al Borussia Dortmund 60 millones de euros. El delantero ha tenido un rendimiento inmediato, con el gol como bandera desde su primer partido. Manuel Akanji también llegó a Manchester procedente de Dortmund. Es otra de las caras nuevas del campeón de la Premier revitalizado igualmente con Stefan Ortega, del Arminia Bielefeld, Kalvin Phillips del Leeds y Sergio Gómez, procedente del Anderlecht.



Haaland aventura un pulso goleador con el polaco Robert Lewandowski que dejó al Bayern Mùnich con el que ganó todo, para afrontar un nuevo desafío con el Barcelona. Es el atacante el referente del club de Xavi Hernández que pretende volver a ser protagonista de la Liga de Campeones después de un año de sequía.



Lewandowski se empeñó en abandonar Alemania y se salió con la suya. El representante español pagó 45 millones al campeón germano. El Barcelona se ha reforzado en todas las líneas con la llegada de Andreas Christensen y Marcos Alonso desde el Chelsea, Franck Kessié del Milan, Raphinha del Leeds, por el que pagó casi 60 millones, Jules Koundé del Sevilla y Héctor Bellerín, del Arsenal.



Ha recurrido el Bayern a otro de los grandes de Europa para paliar la marcha de Lewandowski. Convenció al senegalés Sadio Mané, referencia en el Liverpool que terminó su contrato para jugar en la Bundesliga.



El campeón alemán hizo una apuesta fuerte para reforzar su zaga y pagó 67 millones al Juventus para firmar al central neerlandés Matthijs de Ligt. Una de las caras nuevas además de Ryan Gravenberch y Noussair Mazraoui, del Ajax o Mathys Tel del Rennes.



La marcha de Mane alentó la contratación del uruguayo Darwin Núñez por los reds. El combinado de Jürgen Klopp eligió al sudamericano que militaba en el Benfica y por el que tuvo que desembolsar 75 millones.



No ha tenido un buen arranque ni el delantero ni el subcampeón de la Liga de Campeones que cuenta, como novedades, con Arthur, cedido por el Juventus, Fabio Carvalho, del Fulham y Calvin Ramsey, del Aberdeen.



Uno de los traspasos más caros lo protagonizó el Chelsea, gran animador del mercado. Fue un defensa, Wesley Fofana que llega a Londres desde Leicester por 81 millones.



El campeón de hace dos temporadas ya se había reforzado con Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Nápoles), Carney Chukwuemeka (Aston Villa), Gabriel Slonina (Chicago Fire), Marc Cucurella (Brighton & Hove Albion), Cesare Casadei (Inter), Denis Zakaria, del Juventus, y, a última hora, Pierre-Emerick Aubameyang del Barcelona.



Perdió a Romelu Lukaku que regresó al Inter tal y como era su deseo para reforzar al combinado italiano donde ofreció un gran rendimiento y que este año pretende regresar a la primera línea con la llegada de hombres como Crhistian Asllani, del Empoli, Joaquín Correa del Lazio, Henrick Mkhitaryan del Roma, entre otros.



El Juventus convenció al argentino Angel Di María que llegó libre del París Saint Germain. Y se fortaleció con Paul Pgba del Manchester United, ahora lesionado. Filip Kostic, del Eintracht, Leandro Paredes, también del PSG o Arkadisuz Milik, del Marsella, son otros de los refuerzos del cuadro turinés.



El campeón francés, el París Saint Germain tampoco ha reparado en gastos aunque con hombres para apuntalar su plantel. Es el caso de los españoles Fabián Ruiz, del Nápoles o Carlos Soler, del Valencia que completan las llegadas de Nuno Mendes, del Sporting, Vitinha del Oporto, Hugo Ekitike del Reims, Renato Sanches del Lille o Nordi Mukiele, del Leipzig.



El campeón, el Real Madrid, apuntaló su plantel pronto. Hizo un desembolso récord, el tercero más cuantioso del verano con la llegada del centrocampista Aurelien Tchouameni, del Mónaco y antes, sin coste, el central del Chelsea Antonio Rudiger.