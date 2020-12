"Los errores puntuales nos han costado muchos puntos"

Sergio Busquets, jugador del FC Barcelona, reconoció tras perder ante el Cádiz (2-1) que errores "puntuales" en defensa como el segundo encajado este sábado les han costado "muchos puntos" esta temporada, en la que con los resultados de esta jornada ya están a doce del líder, el Atlético de Madrid.

"Es preocupante, está claro, son muchas derrotas. Queda mucha liga pero cuando más pinchemos y dejemos de sumar de tres en tres más nos alejaremos de los puestos de cabeza, que es nuestro objetivo", dijo el jugador internacional al Canal Movistar LaLiga.

Destacó que los azulgranas supieron reaccionar al gol inicial del equipo andaluz. "Hemos tenido la posesión y llegadas, y cuando logramos empatar y parecía que teníamos opciones hemos vuelto a cometer otro error y así es más difícil", resumió el centrocampista catalán, para quién se trata de "un cúmulo de cosas" y no se puede reprochar "ni la actitud ni el compromiso" del equipo.

"Hoy en día, sobre todo fuera de casa, que empiece ganando el rival es demasiada ventaja", añadió Busquets, que no se explica por qué el equipo en Liga de Campeones parece otro. "No sé por qué, y si tuviéramos la solución lo intentaríamos reconducir", añadió el azulgrana, que abogó por "seguir" peleando en todas las competiciones "porque no nos queda otra".