Los equipos salvadoreños y el muro de CONCACAF

Mucha discusión y análisis en la mesa de EL GRÁFICO TV en el que también se siguió el minuto a minuto del juego entre el FAS y Managua por la Liga CONCACAF. Los panelistas reconocieron sobre las dificultades que tienen los equipos salvadoreños para salir adelante en el torneo regional. Eugenio Calderón, Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Diego López le pusieron picante al asunto.

En dicho repaso de los equipos nacionales Villalta consultó sobre qué posibilidades hay para que los cuscatlecos lleguen lo más lejos. Lo duro, en el caso de la serie de los tigrillos, es que el ganador se medirá ante el Olimpia de Honduras, uno de los favoritos del torneo.

¿Puede el Alianza ser el único que puede llegar al cetro? "Alianza es el mejores aspiraciones tiene. Me gusta el FAS, creo que no ha encontrado la solvencia", dijo López. "No es fácil llegar a cuartos de final, ahí o te sobra experiencia o te faltan jugadores para salir adelante. Creo que es verdad", expuso por su parte Arias.

"FAS y Limeño están un escalón abajo del Alianza, quienes tienen experiencia en estos torneos internacionales", expresó Calderón. En tanto, López pasó su análisis en que los tigres no se pueden dar por descartados pues "para mí tiene un gran equipo", agregó.

¿Pará triunfar a escala internacional, los equipos deben invertir en entrenadores? Fue otra de las preguntas y para Arias, es "pamplinas" porque los equipos de las últimas eliminatorias del Alianza, según el ejemplo citado, y que pudieron avanzar a la final en la Liga CONCACAF.