Los dos equipos que le ofrecen Champions a Cristiano Ronaldo

El caso de Cristiano Ronaldo estalló. Según apuntó el periódico 'The Times', el atacante luso le expresó al Manchester United su deseo de abandonar el club para poder jugar Champions League esta temporada, algo que los 'Diablos Rojos' no le pueden ofrecer.

En el panorama de Cristiano aparecen dos clubes de la Premier League, pero sólo uno le puede ofrecer Champions. El Chelsea aparece como una opción real debido a la salida de belga Lokaku, Cristiano puede ser una buena opción para Thomas Tuchel.

El otro equipo de la Premier League es el Newcastle, sin embargo, el conjunto inglés no le puede ofrecer a Cristiano la opción de ganar su sexta orejona.

¿VUELTA A SUS ORÍGENES?

En las opciones de Cristiano Ronaldo, según apuntó 'The Times' está el Sporting Club de Portugal, el equipo que lo hizo debutar. Y es que el conjunto luso está en Champions League.

Y es que Hugo Viana, director deportivo del Sporting Club no descartó la llegada del luso en esta temporada. "Creo que ahora no es posible, pero uno nunca sabe", dijo para Sky Sport.

Por otro lado, el AS Roma también aparece como opción de CR7. Sería el mismo técnico luso José Maurinho quien ha pedido los servicios de su ex pupilo, sin embargo, el conjunto italiano no estará en Champions.