Los dos detalles inadvertidos en la despedida de Messi

Josep Capdevila, jefe editor de Diario Sport, compartió en el Güiri Güiri al Aire detalles que pasaron inadvertidos en la despedida de Messi del Barcelona como el frío saludo del argentino al presidente del club azulgrana.

El jefe editor del Diario Sports destacó dos puntos en la rueda de prensa de Messi del domingo.

"Muchos ven que hay algo escondido. Una es las declaraciones de Messi diciendo no sé si el Barça hizo todo lo posible para que me quede y yo si; la otra es un video cuando Messi llega a la rueda de prensa y el frío saludo con Joan Laporta, se dan la mano sin mirarse. Messi fue muy elegante y no quiso dañar a nadie pero la relación entre él y Laporta no ha quedado muy bien".

El saludo de Messi, Laporta y Yuste antes de la rueda de prensa de despedida de Leo ❄️❄️ pic.twitter.com/RxVP132gK3 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) August 9, 2021

Messi confesó el domingo que él hizo todo lo posible para quedarse en el club hasta rebajarse la ficha al 50%.

"La gente está preocupada y está confundida, siguen sin entender que ha pasado exactamente porque en 24 horas un contrato que ya estba firmado por las dos partes, parecía todo hecho y en 24 horas se rompió todo y Messi 20 y pico de años después ya no es jugador del Barcelona", dijo Capdevilla.

Una de las valoraciones de Cristian Villalta sobre el tema fue cuánto tiempo le llevará al Barcelona replantearse su modelo futbolístico e identidad como marca que estaba ligada al tiki taka de la cual Messi había sido el heredero.

Sobre los fichajes, según Capdevila es panorama complicado. "El Barça no está en condiciones de fichar lo que quiera sino lo que pueda", enfatizó.

"No creo que Messi haya empezado tarde a negociar", agregó el colega español.