Los datos más curiosos del clásico español

El partido estelar del fútbol español y que enciende a los fanáticos de este deporte está a menos de 24 horas de comenzar y por eso te traemos algunas de sus estadísticas más curiosas.

¿Cuánto tenían Messi y Cristiano Ronaldo de estar ausentes en un clásico entre Real Madrid y Barcelona? ¿Desde hace cuándo no pierde el Madrid en Camp Nou? Seguí leyendo esta nota y mirá las respuestas.

1. UN CLÁSICO SIN MESSI NI CRISTIANO: 10 AÑOS Y 10 MESES DESPUÉS:

El Camp Nou acogerá un duelo sin los dos futbolistas que dominan el mundo del fútbol diez años y diez meses después. Desde el 23 de diciembre de 2007, cuando el Real Madrid conquistó el clásico con un tanto del brasileño Julio Baptista (0-1), no se celebraba un encuentro con la ausencia de los dos astros. 3962 días después nuevos protagonistas piden paso.

2. EL CLÁSICO 176 DE LIGA: 72 VICTORIAS MADRIDISTAS Y 70 DEL BARÇA:

El primer enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona se remonta al 13 de mayo de 1902, en un partido de la Copa de la Coronación. Ganó por 3-1 el conjunto azulgrana. El cuadro blanco venció en el primer clásico liguero, el 17 de febrero de 1929, por 1-2, aunque en la vuelta en casa la victoria fue para el cuadro catalán por 0-1.

Será el clásico 176 en la historia de la Liga, con mínima ventaja madridista en el global: 72 victorias blancas, 34 empates y 70 triunfos culés.

3. MESSI, MÁXIMO GOLEADOR DEL CLÁSICO CON 26 GOLES:

El argentino Lionel Messi es el artillero por excelencia del clásico, con 26 goles en 38 partidos entre las distintas competiciones, 24 de ellos en Liga. Alfredo di Stéfano y Cristiano Ronaldo marcaron un total de 18 tantos al Barcelona con el Real Madrid.

4. RAMOS, CAMINO DEL RÉCORD DE MANUEL SANCHÍS:

Manuel Sanchís, componente de la denominada Quinta del Buitre, es el clásico de los clásicos con un total de 43 disputados, 29 de ellos en el torneo liguero, competición en la que Paco Gento, actual presidente de honor del Real Madrid, llegó a jugar 31 partidos como Raúl González.

En la suma de todas las competiciones Sanchís aventaja en un encuentro a Gento y a Xavi Hernández. Sergio Ramos podrá disputar su trigésimo noveno clásico oficial y Messi se quedará, de momento, en 38. El barcelonista con más duelos ante el eterno rival que estará sobre el campo es Sergio Busquets con 33.

5. EL 8-2 DE LA TEMPORADA 1934-35, RESULTADO MÁS AMPLIO EN MADRID:

El 8-2 registrado en la décima jornada de la temporada 1934-35 es el clásico en Madrid con más goles y con la mayor diferencia. La victoria más amplia del conjunto catalán en el Bernabéu fue el 0-5 de la campaña 1973-74 dirigido por Johan Cruyff, aunque en la edición 2008-09 venció por 2-6 con doblete de Messi.

6. LOPETEGUI NO PERDIÓ ANTE VALVERDE EN DOS ENFRENTAMIENTOS:

Solamente en una ocasión han cruzado sus caminos Ernesto Valverde y Julen Lopetegui como técnicos y no fue defendiendo a sus actuales equipos. Se produjo en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2014-15, cuando Lopetegui salió vencedor en los dos partidos como entrenador del Oporto ante un Valverde que dirigía al Athletic Club de Bilbao. 2-1 en Do Dragao y 0-2 en San Mamés fueron los resultados a favor de Julen.

7. CUATRO VISITAS SIN PERDER DEL REAL MADRID AL CAMP NOU:

El Real Madrid no pierde en el Camp Nou desde el 22 de marzo de 2015 (2-1). Sus cuatro últimas visitas las ha saldado con dos triunfos y dos empates.

8. EL CLÁSICO, SINÓNIMO DE GOL, NO HAY UN 0-0 DESDE HACE 16 AÑOS:

El último empate a cero en el clásico se registró en la undécima jornada de la temporada 2002-03, el 23 de noviembre de 2002. Sucedió en el Camp Nou hace 15 años y 11 meses. En el estadio Santiago Bernabéu hay que remontarse hasta el playoff de la temporada 1986-87.

9. MÁS PEGADA DEL BARCELONA EN LIGA Y CUATRO PUNTOS DE VENTAJA:

El Barcelona seguirá por delante de un Real Madrid que está fuera de puestos europeos antes del inicio de la décima jornada de LaLiga Santander, aunque salga derrotado del clásico. Sus cuatro puntos de ventaja se plasman en su mayor pegada, con 10 tantos más a su favor (23 los de Valverde, por 13 los de Lopetegui).

10. EL REAL MADRID MARCÓ EN SUS 13 ÚLTIMAS VISITAS AL CAMP NOU:

Desde el 29 de noviembre de 2010, cuando se produjo la goleada por 5-0 del Barcelona, el Real Madrid ha marcado siempre en sus visitas al Camp Nou. Un total de 24 tantos madridistas en trece clásicos en el feudo del eterno rival, con una media de 1,8 goles por encuentro. De la actual plantilla cuatro jugadores marcaron en esa racha sin perder: Sergio Ramos, Marco Asensio, Karim Benzema y Gareth Bale.