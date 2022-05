Los números que llevaron al Real Madrid a París

El Real Madrid encara su gran y última cita de la temporada, la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool, con dos títulos añadidos ya a su palmarés -LaLiga Santander y la Supercopa de España-, tres remontadas para la historia del club que alimentan las noches mágicas europeas del estadio Santiago Bernabéu y un total de 55 partidos totales en el curso, de los que ha salido victorioso en 39 de ellos.



Un 70.9% de triunfos, nueve derrotas y siete empates. Estadísticas que dejan un dato sorprendente en un finalista de la Liga de Campeones: en las 38 jornadas del campeonato doméstico encajó el mismo número de derrotas -cuatro- que en los doce de la ‘Champions’. El otro encuentro perdido llegó en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club (1-0) en San Mamés.



Sin embargo, su rival en la final de París solo ha caído derrotado en una ocasión en la presente temporada en la competición continental. El Liverpool sabe lo que es hacerse con el título tras llegar a la final habiendo perdido cuatro partidos, lo hizo en la 2018/2019, pero en su caso solo fue una derrota en las eliminatorias, por las tres del Real Madrid en dichas instancias este año -en el 50% de los encuentros disputados-.



Otro dato que demuestra la magnitud de la hazaña del conjunto de Carlo Ancelotti y que podría agrandar en caso de alzarse con el título es que, con el actual formato de la competición, desde la temporada 2003/2004, en el que se suprimió la segunda fase de grupos y se sustituyó por una eliminatoria de octavos de final, ningún equipo ha logrado la ‘orejona’ habiendo perdido tres encuentros en la fase del KO. Es más, ninguno salió derrotado en más de una ocasión y acabó con el trofeo en sus manos.



Y es que el Real Madrid ha tenido un camino hasta la final de su competición fetiche con grandes rivales. Primero fue el París Saint-Germain, luego el vigente campeón Chelsea y el último el Manchester City. A todos los dejó por el camino con remontadas épicas que también se reflejan en los números.



De los 600 minutos que ha disputado en las eliminatorias -incluyendo dos prórrogas-, el conjunto blanco ha estado eliminado en 260 de ellos y solo clasificado en 181. A pesar de esto, estará el sábado en París.



Un 28 de mayo en el que intentará rubricar un camino de sobresaltos que arrancó incluso en la fase de grupos, cuando el modesto Sheriff Tiraspol asaltó el Santiago Bernabéu (1-2). Un club de Transnistria, cuya capital es Tiráspol; república autoproclamada independiente, pero no reconocida por la comunidad internacional tras separarse de Moldavia.



Coincidió aquella derrota con uno de los pocos momentos de dudas -junto a la eliminación en Copa del Rey y la derrota 0-4 en el clásico, esta última por la forma y rival y no ya por lo que había en juego- en la temporada del Real Madrid.



Críticas a la profundidad de la plantilla, recurrente el tema de cómo se le cayó el equipo, de tanto usar a 14 futbolistas en el segundo año de su primera etapa, al italiano Carlo Ancelotti; críticas que silenció con resultados que dieron títulos. Tenía un plan, apoyado por la vuelta del italiano Antonio Pintus como jefe de preparación física del primer equipo, y le ha salido.



‘Carletto’ solventó con cuatro jornadas para el final el título de Liga, el 35º de la historia del Real Madrid, y completó así un palmarés único hasta la fecha al lograr alzarse con las cinco grandes Ligas.



Indiscutible dominio madridista, apoyado por el excelso nivel del francés Karim Benzema -44 goles y 15 asistencias en 45 partidos en toda la temporada-, el brasileño Vinicius Junior -21 goles y 20 asistencias en 52 encuentros- y el belga Thibaut Courtois, con paradas clave cada tres días.



Mención especial para el galo quien, a sus 34 años -para 35-, ha firmado la mejor temporada de su carrera y, en caso de ganar la que sería su quinta Liga de Campeones, parece que nadie puede apartarle de, este año sí, ganar el Balón de Oro.



Y es que Benzema ha sido diferencial en la mejor competición de clubes del mundo. 15 tantos en 11 encuentros, diez de ellos en los seis partidos de eliminatorias siendo, junto al brasileño Rodrygo, los artífices en cuanto a goles de las históricas remontadas. Karim tiene a dos dianas el récord de más goles anotados en una edición de la ‘Champions’, los 17 que hizo el portugués Cristiano Ronaldo en el año de la ‘Décima’ y que, hasta el extraordinario nivel de Benzema, parecían inalcanzables.



El francés ha liderado el ataque madridista seguido de las 21 dianas de Vinicius y completa el podio el español Marco Asensio con 12.



El resto de goles del Real Madrid esta temporada hasta la final de París se reparten entre Rodrygo Goes (9), Lucas Vázquez (3), Nacho Fernández (3), Luka Modric (3), David Alaba (3), Éder Militao (2), Eduardo Camavinga (2), Toni Kroos (2), Isco Alarcón (2), Ferland Mendy (2), Casemiro (1), Fede Valverde (1), Eden Hazard (1), Dani Carvajal (1), Luka Jovic (1), Mariano Díaz (1) y Gareth Bale (1).



Más repartida la anotación, aunque menos prolífica que en el camino a la última final de la Liga de Campeones que disputó el Real Madrid, en Kiev y precisamente frente al Liverpool. Aquella 2017/2018 fueron 15 futbolistas los que vieron puerta con un promedio global de 2,37 goles por encuentro, y en esta ocasión 20 con una media de 2,14 tantos anotados.